  1. В Україні

В Україні пояснили процедуру вибракування авто – як зняти транспорт із обліку

22:54, 14 травня 2026
Послуга є безоплатною та дозволяє офіційно зняти з реєстрації непридатний до використання транспортний засіб.
Транспортний засіб, який більше не придатний до експлуатації, можна офіційно зняти з обліку шляхом вибракування. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України. Послуга надається у сервісних центрах МВС та є безоплатною.

Для фізичних осіб процедура передбачає подання заяви та стандартного пакета документів: паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також номерних знаків — за наявності.

Для юридичних осіб додатково необхідно надати акт про списання транспортного засобу, оформлений відповідно до внутрішніх правил підприємства.

Послуга надається протягом одного робочого дня після подання всіх необхідних документів.

Після проведення процедури транспортний засіб знімається з державної реєстрації або з тимчасового державного обліку.

