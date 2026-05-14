В Україні пояснили процедуру вибракування авто – як зняти транспорт із обліку

Послуга є безоплатною та дозволяє офіційно зняти з реєстрації непридатний до використання транспортний засіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Транспортний засіб, який більше не придатний до експлуатації, можна офіційно зняти з обліку шляхом вибракування. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України. Послуга надається у сервісних центрах МВС та є безоплатною.

Для фізичних осіб процедура передбачає подання заяви та стандартного пакета документів: паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також номерних знаків — за наявності.

Для юридичних осіб додатково необхідно надати акт про списання транспортного засобу, оформлений відповідно до внутрішніх правил підприємства.

Послуга надається протягом одного робочого дня після подання всіх необхідних документів.

Після проведення процедури транспортний засіб знімається з державної реєстрації або з тимчасового державного обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.