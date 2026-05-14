В Украине разъяснили процедуру списания автомобиля — как снять транспортное средство с учета
Транспортное средство, которое больше не пригодно к эксплуатации, можно официально снять с учета путем списания. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины. Услуга предоставляется в сервисных центрах МВД и является бесплатной.
Для физических лиц процедура предусматривает подачу заявления и стандартного пакета документов: паспорта, идентификационного кода, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также номерных знаков — при наличии.
Для юридических лиц дополнительно необходимо предоставить акт о списании транспортного средства, оформленный в соответствии с внутренними правилами предприятия.
Услуга предоставляется в течение одного рабочего дня после подачи всех необходимых документов.
После проведения процедуры транспортное средство снимается с государственной регистрации или с временного государственного учета.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.