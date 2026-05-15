  1. В Україні

В Україні змінюють правила отримання статусу ветерана та родини загиблого: які документи потрібні

07:00, 15 травня 2026
Для отримання статусу тепер потрібно подавати додаткові документи, а частину процедур перевели в електронний формат.
Кабінет міністрів вніс зміни до порядків надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Документ уточнює процедури видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів.

Зміни стосуються оформлення заяв, переліку документів, порядку отримання посвідчень у паперовій формі та підстав для підтвердження статусу.

Що змінилось для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Уряд уточнив порядок видачі посвідчень ветеранів. Тепер, якщо заявник під час подання заяви про надання статусу зазначить бажання отримати посвідчення ветерана, посвідчення та нагрудний знак оформлюватимуть у межах цієї ж процедури.

Також у документах офіційно закріпили повну назву Дії — «Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія)».

Окремо передбачено, що заявник може вказати бажання отримати посвідчення у паперовій формі за місцем його оформлення.

Які документи потрібно подавати

Згідно зі змінами, до заяви у паперовій формі необхідно додавати:

  • копії або сканкопії документів, визначених порядком;
  • повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня заповнення заяви;
  • за наявності — документ про повноваження законного представника або уповноваженої особи;
  • довідку ВПО — для внутрішньо переміщених осіб.

Якщо частини необхідних документів немає, місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики зможе витребувати їх самостійно.

Також встановлено, що працівник підрозділу з питань ветеранської політики або адміністратор ЦНАПу на вимогу заявника формуватиме електронну заяву, друкуватиме її та надаватиме для перевірки і підписання.

Для перевірки даних заявник повинен пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України та документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків або відповідні дані, внесені до паспорта.

До запуску електронного кабінету заяву також дозволено надсилати поштою разом із копіями необхідних документів.

Фото та витяг із Реєстру ветеранів стануть обов’язковими

Уряд також змінив форму заяви. Тепер разом із заявою необхідно подавати:

  • витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • фотокартку розміром 3×4 сантиметри.

Крім того, заявник має зазначити, чи бажає отримати посвідчення у паперовій формі.

Що змінилось для родин загиблих Захисників і Захисниць

Постанова також уточнює порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Зокрема, серед документів, які підтверджують підстави для надання статусу, тепер прямо передбачені:

  • свідоцтво про смерть;
  • рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;
  • рішення суду про оголошення особи померлою;
  • рішення суду про встановлення факту смерті;
  • постанова, рішення або протокол засідання військово-лікарської, лікарсько-експертної чи медичної комісії;
  • лікарське свідоцтво про смерть;
  • висновок судово-медичної експертизи.

Також заяву тепер можна подавати незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання заявника.

Окремо врегулювали документи для іноземців

Для членів сімей загиблих Захисників і Захисниць з числа іноземців або осіб без громадянства уряд уточнив перелік документів, які посвідчують законність перебування в Україні.

Йдеться, зокрема, про:

  • паспортний документ іноземця;
  • посвідку на постійне або тимчасове проживання;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • інші документи, що підтверджують законність перебування в Україні.

Водночас довідка про звернення за захистом в Україні та довідка про звернення за визнанням особою без громадянства не належать до документів, які підтверджують законність перебування для цієї процедури.

