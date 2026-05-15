В Украине меняют правила получения статуса ветерана и семьи погибшего: какие документы нужны

Для получения статуса теперь нужно подавать дополнительные документы, а часть процедур перевели в электронный формат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров внес изменения в порядки предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны и статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины. Документ уточняет процедуры выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов.

Изменения касаются оформления заявлений, перечня документов, порядка получения удостоверений в бумажной форме и оснований для подтверждения статуса.

Что изменилось для лиц с инвалидностью вследствие войны

Правительство уточнило порядок выдачи удостоверений ветеранов. Теперь, если заявитель при подаче заявления о предоставлении статуса укажет желание получить удостоверение ветерана, удостоверение и нагрудный знак будут оформляться в рамках этой же процедуры.

Также в документах официально закрепили полное название Дии — «Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Дия)».

Отдельно предусмотрено, что заявитель может указать желание получить удостоверение в бумажной форме по месту его оформления.

Какие документы нужно подавать

Согласно изменениям, к заявлению в бумажной форме необходимо прилагать:

копии или сканкопии документов, определенных порядком;

полную выписку из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированную не позднее чем за 10 календарных дней до дня заполнения заявления;

при наличии — документ о полномочиях законного представителя или уполномоченного лица;

справку ВПЛ — для внутренне перемещенных лиц.

Если части необходимых документов нет, местное структурное подразделение по вопросам ветеранской политики сможет истребовать их самостоятельно.

Также установлено, что работник подразделения по вопросам ветеранской политики или администратор ЦНАПа по требованию заявителя будет формировать электронное заявление, распечатывать его и предоставлять для проверки и подписания.

Для проверки данных заявитель должен предъявить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины и документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика либо соответствующие данные, внесенные в паспорт.

До запуска электронного кабинета заявление также разрешено отправлять почтой вместе с копиями необходимых документов.

Фото и выписка из Реестра ветеранов станут обязательными

Правительство также изменило форму заявления. Теперь вместе с заявлением необходимо подавать:

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

фотографию размером 3×4 сантиметра.

Кроме того, заявитель должен указать, желает ли он получить удостоверение в бумажной форме.

Что изменилось для семей погибших Защитников и Защитниц

Постановление также уточняет порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

В частности, среди документов, подтверждающих основания для предоставления статуса, теперь прямо предусмотрены:

свидетельство о смерти;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим;

решение суда об объявлении лица умершим;

решение суда об установлении факта смерти;

постановление, решение или протокол заседания военно-врачебной, врачебно-экспертной или медицинской комиссии;

врачебное свидетельство о смерти;

заключение судебно-медицинской экспертизы.

Также заявление теперь можно подавать независимо от задекларированного или зарегистрированного места проживания заявителя.

Отдельно урегулировали документы для иностранцев

Для членов семей погибших Защитников и Защитниц из числа иностранцев или лиц без гражданства правительство уточнило перечень документов, удостоверяющих законность пребывания в Украине.

Речь, в частности, идет о:

паспортном документе иностранца;

виде на постоянное или временное проживание;

удостоверении беженца;

удостоверении лица, нуждающегося в дополнительной защите;

других документах, подтверждающих законность пребывания в Украине.

В то же время справка об обращении за защитой в Украине и справка об обращении о признании лицом без гражданства не относятся к документам, подтверждающим законность пребывания для этой процедуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.