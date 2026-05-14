ВККС відклала співбесіду щодо двох суддів та завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата до апеляційного суду Володимира Курила

ВККС завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 14 травня 2026 року провела співбесіду з кандидатом на посаду судді апеляційного загального суду Володимир Курило та за її результатами встановила результати спеціальної перевірки, дослідження досьє і визначила підсумок кваліфікаційного оцінювання.

Оцінювання здійснювалося в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

У 2013 році Володимир Курило був призначений указом Президента України суддею Жовтневого районного суду міста Харкова строком на п’ять років, а у 2018 році — призначений суддею цього ж суду безстроково.

Раніше, рішенням Комісії від 17 квітня 2025 року, його було допущено до другого етапу конкурсу — дослідження досьє та спеціальної перевірки. За її результатами порушень або інформації, що могла б свідчити про невідповідність кандидата посаді, не встановлено.

Під час кваліфікаційного оцінювання Володимир Курило набрав 740,8 бала та підтвердив здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня. Рішення ухвалено одноголосно.

Проведення співбесіди з чинними суддями відклали

Цього ж дня ВККСУ розглянула питання у межах кваліфікаційного оцінювання чинних суддів.

Під час розгляду щодо судді Микільського районного суду Донецької області Анни Суржок-Саламахи, яке стосувалося дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, колегія ухвалила перерву у проведенні співбесіди.

Також колегія розглядала питання щодо судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олени Петрички, яке стосується кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності здійснювати правосуддя.

Під час засідання члени ВККСУ наголосили, що оцінювання доброчесності має проводитися за участі представника Громадської ради доброчесності, однак він на засіданні не з’явився. У зв’язку з цим обговорювалося питання подальшого розгляду. Суддя висловила позицію щодо можливості продовження співбесіди без участі представника ГРД, однак Комісія вирішила відкласти її проведення.

