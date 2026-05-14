ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 14 мая 2026 года провела собеседование с кандидатом на должность судьи апелляционного общего суда Владимиром Курило и по его результатам установила результаты специальной проверки, исследования досье и определила итог квалификационного оценивания.

Оценивание осуществлялось в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

В 2013 году Владимир Курило был назначен указом Президента Украины судьей Жовтневого районного суда города Харькова сроком на пять лет, а в 2018 году — назначен судьей этого же суда бессрочно.

Ранее решением Комиссии от 17 апреля 2025 года он был допущен ко второму этапу конкурса — исследованию досье и специальной проверке. По её результатам нарушений или информации, которая могла бы свидетельствовать о несоответствии кандидата должности, не установлено.

По результатам рассмотрения Комиссия установила, что во время специальной проверки информации, которая могла бы свидетельствовать о несоответствии кандидата требованиям к должности судьи, не выявлено.

В ходе квалификационного оценивания Владимир Курило набрал 740,8 балла и подтвердил способность осуществлять правосудие в суде соответствующего уровня. Решение принято единогласно.

Проведение собеседований с действующими судьями отложили

В этот же день ВККСУ рассмотрела вопросы в рамках квалификационного оценивания действующих судей.

Во время рассмотрения дела судьи Микольского районного суда Донецкой области Анны Суржок-Саламахи, которое касалось исследования досье, проведения собеседования и определения результатов квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности, коллегия объявила перерыв в проведении собеседования.

Также коллегия рассматривала вопрос относительно судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Елены Петрички, который касается квалификационного оценивания для подтверждения способности осуществлять правосудие.

Во время заседания члены ВККСУ отметили, что оценивание добросовестности должно проводиться при участии представителя Общественного совета добросовестности, однако он на заседание не явился. В связи с этим обсуждался вопрос дальнейшего рассмотрения.

Судья высказала позицию о возможности продолжения собеседования без участия представителя ОСД, однако Комиссия решила отложить его проведение.

