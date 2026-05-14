  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

18:00, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.
ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 14 мая 2026 года провела собеседование с кандидатом на должность судьи апелляционного общего суда Владимиром Курило и по его результатам установила результаты специальной проверки, исследования досье и определила итог квалификационного оценивания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Оценивание осуществлялось в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

В 2013 году Владимир Курило был назначен указом Президента Украины судьей Жовтневого районного суда города Харькова сроком на пять лет, а в 2018 году — назначен судьей этого же суда бессрочно.

Ранее решением Комиссии от 17 апреля 2025 года он был допущен ко второму этапу конкурса — исследованию досье и специальной проверке. По её результатам нарушений или информации, которая могла бы свидетельствовать о несоответствии кандидата должности, не установлено.

По результатам рассмотрения Комиссия установила, что во время специальной проверки информации, которая могла бы свидетельствовать о несоответствии кандидата требованиям к должности судьи, не выявлено.

В ходе квалификационного оценивания Владимир Курило набрал 740,8 балла и подтвердил способность осуществлять правосудие в суде соответствующего уровня. Решение принято единогласно.

Проведение собеседований с действующими судьями отложили

В этот же день ВККСУ рассмотрела вопросы в рамках квалификационного оценивания действующих судей.

Во время рассмотрения дела судьи Микольского районного суда Донецкой области Анны Суржок-Саламахи, которое касалось исследования досье, проведения собеседования и определения результатов квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности, коллегия объявила перерыв в проведении собеседования.

Также коллегия рассматривала вопрос относительно судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Елены Петрички, который касается квалификационного оценивания для подтверждения способности осуществлять правосудие.

Во время заседания члены ВККСУ отметили, что оценивание добросовестности должно проводиться при участии представителя Общественного совета добросовестности, однако он на заседание не явился. В связи с этим обсуждался вопрос дальнейшего рассмотрения.

Судья высказала позицию о возможности продолжения собеседования без участия представителя ОСД, однако Комиссия решила отложить его проведение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС апелляционные суды квалификационная оценка Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]