Податкове законодавство хочуть заборонити змінювати без піврічного перехідного періоду

Законопроєкт про економічну стійкість під час війни передбачає шестимісячний перехідний період для змін до податкового законодавства.

В Україні хочуть заборонити вносити зміни до податкового законодавства без шестимісячного перехідного періоду та гарантувати захист підприємств від силового тиску. Для цього до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15239 «Про економічну стійкість під час війни».

Автор ініціативи вказує, що метою документа є створення чітких правил для бізнесу, що дозволить йому перестати жити в режимі невизначеності, збереже робочі місця, забезпечить більше коштів від податків у бюджет.

Що пропонує законопроєкт

Документ передбачає:

заборону внесення змін до податкового законодавства без шестимісячного перехідного періоду;

проведення перевірок бізнесу виключно за ризик-орієнтованим принципом;

заборону погіршення умов для малого та середнього бізнесу;

гарантії захисту підприємств від силового тиску;

запровадження швидких механізмів релокації бізнесу.

Нагадаємо, що на п’ятому році повномасштабної війни питання мобілізації та економічної стійкості держави переходить до чергових, але кардинально інших змін. Чинна модель бронювання, що значною мірою базувалася на підзаконних актах Кабінету Міністрів, неодноразово ставала предметом дискусій щодо прозорості та справедливості.

У межах нашумілої реформи мобілізації пропонується новий підхід до бронювання. Йдеться про законопроєкт «Про справедливе бронювання та участь у обороні» № 15237.

Ідеться про перехід від моделі, коли заброньований — фактично звільнений від обов’язку, до підходу, за яким заброньований — бере участь в обороні держави в іншій формі, поєднуючи потреби економіки та обороноздатності країни.

