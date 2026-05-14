Налоговое законодательство хотят запретить менять без полугодового переходного периода
В Украине хотят запретить вносить изменения в налоговое законодательство без шестимесячного переходного периода и гарантировать защиту предприятий от силового давления. Для этого в Верховную Раду внесли законопроект № 15239 «Об экономической устойчивости во время войны».
Автор инициативы указывает, что целью документа является создание четких правил для бизнеса, что позволит ему перестать жить в режиме неопределенности, сохранит рабочие места, обеспечит больше средств от налогов в бюджет.
Что предлагает законопроект
Документ предусматривает:
- запрет внесения изменений в налоговое законодательство без шестимесячного переходного периода;
- проведение проверок бизнеса исключительно по риск-ориентированному принципу;
- запрет ухудшения условий для малого и среднего бизнеса;
- гарантии защиты предприятий от силового давления;
- внедрение быстрых механизмов релокации бизнеса.
Напомним, что на пятом году полномасштабной войны вопрос мобилизации и экономической устойчивости государства переходит к очередным, но кардинально иным изменениям. Действующая модель бронирования, которая в значительной степени базировалась на подзаконных актах Кабинета Министров, неоднократно становилась предметом дискуссий относительно прозрачности и справедливости.
В рамках нашумевшей реформы мобилизации предлагается новый подход к бронированию. Речь идет о законопроекте «О справедливом бронировании и участии в обороне» № 15237.
Речь идет о переходе от модели, когда забронированный — фактически освобожден от обязанности, к подходу, при котором забронированный — участвует в обороне государства в иной форме, совмещая потребности экономики и обороноспособности страны.
