Налоговое законодательство хотят запретить менять без полугодового переходного периода

Законопроект об экономической устойчивости во время войны предусматривает шестимесячный переходный период для изменений в налоговое законодательство.

В Украине хотят запретить вносить изменения в налоговое законодательство без шестимесячного переходного периода и гарантировать защиту предприятий от силового давления. Для этого в Верховную Раду внесли законопроект № 15239 «Об экономической устойчивости во время войны».

Автор инициативы указывает, что целью документа является создание четких правил для бизнеса, что позволит ему перестать жить в режиме неопределенности, сохранит рабочие места, обеспечит больше средств от налогов в бюджет.

Что предлагает законопроект

Документ предусматривает:

запрет внесения изменений в налоговое законодательство без шестимесячного переходного периода;

проведение проверок бизнеса исключительно по риск-ориентированному принципу;

запрет ухудшения условий для малого и среднего бизнеса;

гарантии защиты предприятий от силового давления;

внедрение быстрых механизмов релокации бизнеса.

Напомним, что на пятом году полномасштабной войны вопрос мобилизации и экономической устойчивости государства переходит к очередным, но кардинально иным изменениям. Действующая модель бронирования, которая в значительной степени базировалась на подзаконных актах Кабинета Министров, неоднократно становилась предметом дискуссий относительно прозрачности и справедливости.

В рамках нашумевшей реформы мобилизации предлагается новый подход к бронированию. Речь идет о законопроекте «О справедливом бронировании и участии в обороне» № 15237.

Речь идет о переходе от модели, когда забронированный — фактически освобожден от обязанности, к подходу, при котором забронированный — участвует в обороне государства в иной форме, совмещая потребности экономики и обороноспособности страны.

