Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

На пятом году полномасштабной войны вопрос мобилизации и экономической устойчивости государства переходит к очередным, но кардинально иным изменениям. Действующая модель бронирования, в значительной степени базировавшаяся на подзаконных актах Кабинета Министров Украины, неоднократно становилась предметом дискуссий относительно прозрачности и справедливости.

В рамках нашумевшей реформы мобилизации предлагается новый подход к бронированию. Соответствующий законопроект «О справедливом бронировании и участии в обороне» № 15237 предлагает изменить саму логику отсрочки.

Речь идет о переходе от модели, когда забронированный — фактически освобожденный от обязанности, к подходу, согласно которому забронированный — участвует в обороне государства в иной форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

Законодательно закрепленные критерии

Одной из ключевых инициатив законопроекта являются изменения в статью 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Согласно изменениям, порядок и критерии бронирования должны быть закреплены на уровне закона.

Законопроект устанавливает, что категории лиц, основания для бронирования и предельные сроки отсрочки должны определяться исключительно законом, а не правительственными постановлениями.

На практике это преследует цель ограничить возможность вносить оперативные изменения правил через правительственные решения и обеспечить большую публичность процесса, поскольку любые изменения критериев бронирования будут проходить парламентскую процедуру рассмотрения в Верховной Раде Украины.

Статья 3 законопроекта запрещает устанавливать бронирование на бессрочной основе. Этот шаг нивелирует возможность для отдельных категорий должностных лиц или работников получить пожизненную отсрочку. Более того, предусмотрен регулярный пересмотр статуса забронированных на предмет соответствия требованиям закона.

Обязательное участие в обеспечении обороны

Статья 5 проекта предусматривает, что забронированные работники должны участвовать в обеспечении обороны государства в одной из определенных форм.

Документ предлагает три основных механизма такого участия:

Трудоустройство на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о классической модели бронирования, при которой работа в сферах энергетики, транспорта, оборонной промышленности или других стратегических отраслях фактически рассматривается как выполнение оборонного задания для государства. Служба в резерве. Такой подход предполагает подготовку военного резерва без полного отрыва работника от производственной деятельности, но с обязательством быть готовым к оперативному привлечению к службе в составе ВСУ. Целевые взносы на оборону. Этот механизм фактически легализует модель так называемого «экономического бронирования», когда предприятие или сам работник осуществляют определенный взнос, направленный на финансирование потребностей Сил обороны Украины.

Таким образом, законопроект предлагает перейти к модели, при которой забронированные лица участвуют в укреплении обороноспособности государства в иной, не менее важной форме.

Проект также предлагает создание государственного Реестра забронированных лиц. Важной является норма статьи 7 проекта, согласно которой персональные данные забронированных, работающих на объектах критической инфраструктуры, будут обезличены в части принадлежности к конкретному объекту. Это защищает критические предприятия от утечки информации об их кадровом составе, что важно в условиях ракетного террора и шпионажа.

Риски и перспективы

Внедрение механизма целевых взносов может стать дополнительным источником финансирования оборонных нужд государства — в частности, закупки вооружения и обеспечения денежного содержания военнослужащих ВСУ. Помимо финансового аспекта, авторы инициативы подчеркивают и фактор социальной справедливости. Предполагается, что обязательное участие забронированных работников в поддержке обороны — через службу в резерве или целевые взносы — может частично снизить общественную напряженность между гражданами, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, и теми, кто продолжает работать в экономике.

В то же время ряд механизмов потребует дополнительного урегулирования на уровне подзаконных актов. В частности, открытыми остаются вопросы:

Каким будет размер целевого взноса? Будет ли он фиксированным или привязанным к заработной плате?

Как будет регулироваться служба в резерве? Каким образом будет организовано обучение резервистов, чтобы это не парализовало работу предприятий?

И что не менее важно, кто будет иметь доступ к данным Реестра и как будет гарантироваться защита от кибератак?

Согласно проекту, после принятия закона Кабинет Министров Украины будет иметь трехмесячный срок для разработки необходимых нормативных актов и приведения собственных решений в соответствие с новыми положениями. Именно этот период станет определяющим для практической реализации предложенной модели «справедливого бронирования» и ее технического и нормативного наполнения.

