Поховання пенсіонера: українцям пояснили, хто може отримати до 16 тисяч гривень допомоги

Для військових пенсіонерів сума виплати може становити не менше 16 640 гривень, а строк звернення за коштами не обмежується.

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області нагадало про умови отримання допомоги на поховання пенсіонера.

У ПФУ зазначили, що розмір виплати залежить від закону, за яким людині було призначено пенсію.

Якщо пенсіонер отримував пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії, яку людина отримувала на момент смерті.

У разі, якщо померлий отримував військову пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», особі, яка здійснила поховання, виплачують допомогу у розмірі тримісячної пенсії. Водночас сума не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі це становить 16 640 гривень.

Незалежно від виду пенсії допомога на поховання не виплачується, якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні, а поховання здійснювалося за рахунок бюджетних коштів установою, у якій людина померла.

Для отримання допомоги необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код, заяву про виплату допомоги на поховання, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера, свідоцтво про смерть та реквізити банківського рахунку.

У випадку, якщо пенсіонер помер за межами України, а законодавство країни не передбачає видачу відповідних довідок, заявник має надати свідоцтво про смерть або інший документ, який підтверджує факт смерті та виданий компетентним органом іноземної держави. Документи мають бути легалізовані відповідно до законодавства.

У Пенсійному фонді також наголосили, що строк звернення за допомогою на поховання не обмежується.

Водночас заяву на виплату можна подати лише під час особистого звернення до органів Пенсійного фонду України за екстериторіальним принципом.

