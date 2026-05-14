  1. В Україні

Поховання пенсіонера: українцям пояснили, хто може отримати до 16 тисяч гривень допомоги

22:18, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для військових пенсіонерів сума виплати може становити не менше 16 640 гривень, а строк звернення за коштами не обмежується.
Поховання пенсіонера: українцям пояснили, хто може отримати до 16 тисяч гривень допомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області нагадало про умови отримання допомоги на поховання пенсіонера.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ПФУ зазначили, що розмір виплати залежить від закону, за яким людині було призначено пенсію.

Якщо пенсіонер отримував пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії, яку людина отримувала на момент смерті.

У разі, якщо померлий отримував військову пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», особі, яка здійснила поховання, виплачують допомогу у розмірі тримісячної пенсії. Водночас сума не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі це становить 16 640 гривень.

Незалежно від виду пенсії допомога на поховання не виплачується, якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні, а поховання здійснювалося за рахунок бюджетних коштів установою, у якій людина померла.

Для отримання допомоги необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код, заяву про виплату допомоги на поховання, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера, свідоцтво про смерть та реквізити банківського рахунку.

У випадку, якщо пенсіонер помер за межами України, а законодавство країни не передбачає видачу відповідних довідок, заявник має надати свідоцтво про смерть або інший документ, який підтверджує факт смерті та виданий компетентним органом іноземної держави. Документи мають бути легалізовані відповідно до законодавства.

У Пенсійному фонді також наголосили, що строк звернення за допомогою на поховання не обмежується.

Водночас заяву на виплату можна подати лише під час особистого звернення до органів Пенсійного фонду України за екстериторіальним принципом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ПФУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВККС відклала співбесіду щодо двох суддів та завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата до апеляційного суду Володимира Курила

ВККС завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Бізнес на мобілізації: огляд корупційних схем ТЦК та ВЛК у судовій практиці

Чи здатна цифровізація процесів мобілізації побороти корупцію, якщо система залишає лазівки для компромісів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]