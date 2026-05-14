Похороны пенсионера: украинцам разъяснили, кто может получить до 16 тысяч гривен помощи

22:18, 14 мая 2026
Для военных пенсионеров сумма выплаты может составить не менее 16 640 гривен, а срок обращения за средствами не ограничен.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области напомнило об условиях получения помощи на похороны пенсионера.

В ПФУ отметили, что размер выплаты зависит от закона, по которому человеку была назначена пенсия.

Если пенсионер получал пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии, которую человек получал на момент смерти.

В случае, если умерший получал военную пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», лицу, осуществившему погребение, выплачивают пособие в размере трехмесячной пенсии. При этом сумма не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В настоящее время это составляет 16 640 гривен.

Независимо от вида пенсии пособие на погребение не выплачивается, если пенсионер находился на полном государственном иждивении, а погребение осуществлялось за счет бюджетных средств учреждением, в котором человек скончался.

Для получения помощи необходимо подать паспорт, идентификационный код, заявление о выплате помощи на погребение, выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера, свидетельство о смерти и реквизиты банковского счета.

В случае, если пенсионер умер за пределами Украины, а законодательство страны не предусматривает выдачу соответствующих справок, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти и выданный компетентным органом иностранного государства. Документы должны быть легализованы в соответствии с законодательством.

В Пенсионном фонде также подчеркнули, что срок обращения за помощью на похороны не ограничивается.

В то же время заявление на выплату можно подать только при личном обращении в органы Пенсионного фонда Украины по экстерриториальному принципу.

