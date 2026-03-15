После изменения группы инвалидности возникла переплата — суд обязал пенсионера вернуть 447 тысяч гривен

Киевский районный суд города Одессы удовлетворил иск Главного управления Пенсионного фонда в Одесской области к гражданину о взыскании излишне выплаченной пенсии по инвалидности.

Суд пришел к выводу, что после изменения группы инвалидности размер выплат должен был быть меньшим, однако пенсионер продолжал получать средства по предыдущему расчету. В результате за два года образовалась переплата более 447 тысяч гривен, которую суд постановил взыскать в пользу Пенсионного фонда.

Обстоятельства дела №947/43472/25

В суд обратилось Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области с иском к гражданину о взыскании излишне выплаченной пенсии по инвалидности.

Из материалов дела установлено, что ответчик состоял на учете в органах ПФУ с июня 2020 года и получал пенсию по инвалидности. Сначала ее назначили в соответствии с Законом Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании», а с июля 2020 года его перевели на пенсию по инвалидности по нормам Закона Украины «О прокуратуре».

Основанием для назначения и дальнейшего продолжения выплат были справки медико-социальной экспертной комиссии, которые подтверждали установление II группы инвалидности. На их основании пенсию продолжали выплачивать до 30 июня 2025 года. Размер ежемесячной выплаты составлял около 23,6 тыс. грн.

Однако в 2025 году в Пенсионный фонд поступила выписка из решения экспертной команды государственного учреждения — Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины. По результатам проверки была изменена оценка состояния здоровья лица:

с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года ответчику определена III группа инвалидности вместо II;

с 1 июля 2025 года инвалидность вообще не установлена.

После получения этой информации орган Пенсионного фонда осуществил перерасчет выплат. Выяснилось, что в течение двух лет пенсия начислялась в большем размере, чем предусмотрено для III группы инвалидности.

Общая сумма переплаты за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года составила 447 199,52 грн.

В августе 2025 года Пенсионный фонд уведомил ответчика о переплате и предложил добровольно вернуть средства. Однако деньги в бюджет Фонда не поступили, что и стало основанием для обращения в суд.

Ход рассмотрения

Дело рассматривалось в порядке гражданского судопроизводства. Ответчика уведомляли о рассмотрении дела по месту его регистрации, однако почтовые отправления возвращались в суд с отметкой об отсутствии адресата.

Суд признал такое уведомление надлежащим, сославшись на практику Верховного Суда относительно вручения судебной корреспонденции.

Поскольку ответчик не явился в суд, не подал отзыв на иск, не сообщил причин неявки, а истец не возражал против такого рассмотрения, суд решил рассмотреть дело заочно на основании имеющихся доказательств.

Правовая оценка суда

Суд обратил внимание, что в соответствии с законодательством:

размер пенсии по инвалидности зависит от установленной группы;

в случае ее изменения пенсия подлежит перерасчету со дня изменения группы;

излишне выплаченные суммы могут быть взысканы, если они получены без достаточных правовых оснований.

При этом суд применил положения: Закона «О общеобязательном государственном пенсионном страховании», Закона «О пенсионном обеспечении», статьи 1212–1215 Гражданского кодекса Украины.

Суд отметил, что выплата повышенной пенсии не была следствием счетной ошибки Пенсионного фонда. Она возникла потому, что после изменения группы инвалидности ответчик продолжал получать средства в предыдущем размере и не вернул переплату добровольно.

Решение суда

Киевский районный суд города Одессы вынес заочное решение:

взыскать с ответчика 447 199,52 грн излишне выплаченной пенсии;

взыскать 5 366,39 грн судебного сбора в пользу Пенсионного фонда.

Ответчик имеет право подать заявление о пересмотре заочного решения в течение 30 дней со дня его провозглашения. Также решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

