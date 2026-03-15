Після зміни групи інвалідності виникла переплата — суд зобов’язав пенсіонера повернути 447 тисяч гривень

Київський районний суд міста Одеси задовольнив позов Головного управління Пенсійного фонду в Одеській області до громадянина щодо стягнення надміру виплаченої пенсії по інвалідності.

Суд дійшов висновку, що після зміни групи інвалідності розмір виплат мав бути меншим, однак пенсіонер продовжував отримувати кошти за попереднім розрахунком. У результаті за два роки утворилася переплата у понад 447 тисяч гривень, яку суд постановив стягнути на користь Пенсійного фонду.

Обставини справи №947/43472/25

До суду звернулося Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області з позовом до громадянина про стягнення надміру виплаченої пенсії по інвалідності.

З матеріалів справи встановлено, що відповідач перебував на обліку в органах ПФУ з червня 2020 року та отримував пенсію по інвалідності. Спочатку її призначили відповідно до Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а з липня 2020 року його перевели на пенсію по інвалідності за нормами Закон України «Про прокуратуру».

Підставою для призначення та подальшого продовження виплат були довідки медико-соціальної експертної комісії, які підтверджували встановлення ІІ групи інвалідності. На їх основі пенсію продовжували виплачувати до 30 червня 2025 року. Розмір щомісячної виплати становив близько 23,6 тис. грн.

Однак у 2025 році до Пенсійного фонду надійшов витяг з рішення експертної команди державної установи — Український державний науково‑дослідний інститут медико‑соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України. За результатами перевірки було змінено оцінку стану здоров’я особи:

з 1 липня 2023 року по 30 червня 2025 року відповідачу визначено III групу інвалідності замість II;

з 1 липня 2025 року інвалідність узагалі не встановлена.

Після отримання цієї інформації орган Пенсійного фонду здійснив перерахунок виплат. Виявилося, що протягом двох років пенсія нараховувалася у більшому розмірі, ніж передбачено для III групи інвалідності.

Загальна сума переплати за період з 1 липня 2023 року по 30 червня 2025 року склала 447 199,52 грн.

У серпні 2025 року Пенсійний фонд повідомив відповідача про переплату та запропонував добровільно повернути кошти. Однак гроші до бюджету Фонду не надійшли, що й стало підставою для звернення до суду.

Перебіг розгляду

Справу розглядали у порядку цивільного судочинства. Відповідача повідомляли про розгляд справи за місцем його реєстрації, однак поштові відправлення поверталися до суду з позначкою про відсутність адресата.

Суд визнав таке повідомлення належним, пославшись на практику Верховний Суд щодо вручення судової кореспонденції.

Оскільки відповідач: не з’явився до суду, не подав відзив на позов, не повідомив причин неявки, а позивач не заперечував проти такого розгляду, суд ухвалив розглянути справу заочно на підставі наявних доказів.

Правова оцінка суду

Суд звернув увагу, що відповідно до законодавства:

розмір пенсії по інвалідності залежить від встановленої групи;

у разі її зміни пенсія підлягає перерахунку з дня зміни групи;

надміру виплачені суми можуть бути стягнуті, якщо їх отримано без достатніх правових підстав.

При цьому суд застосував положення: Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Закону «Про пенсійне забезпечення» статті 1212–1215 Цивільного кодексу України.

Суд зазначив, що виплата підвищеної пенсії не була наслідком рахункової помилки Пенсійного фонду. Вона виникла через те, що після зміни групи інвалідності відповідач продовжував отримувати кошти у попередньому розмірі та не повернув переплату добровільно.

Рішення суду

Київський районний суд міста Одеси ухвалив заочне рішення:

стягнути з відповідача 447 199,52 грн надміру виплаченої пенсії;

стягнути 5 366,39 грн судового збору на користь Пенсійного фонду.

Відповідач має право подати заяву про перегляд заочного рішення протягом 30 днів з дня його проголошення. Також рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

