Первое водительское удостоверение не получить по почте – украинцев предупредили о мошенничестве

Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предупреждают граждан: водительское удостоверение, выданное впервые на два года, не отправляется по почте.

В соцсетях появляются объявления с предложениями «оформить водительское онлайн без посещения ТСЦ» и якобы получить его по почте. Киберполиция предупреждает, что это мошенничество: злоумышленники выманивают деньги и персональные данные, а взамен отправляют поддельные документы, не имеющие юридической силы.

Первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре после успешной сдачи практического экзамена и предъявления паспорта. Ни по почте, ни по доверенности его получить невозможно.

Почтовая доставка предусмотрена только для обмена или восстановления уже имеющегося удостоверения через Кабинет водителя или приложение «Дія».

Киберполиция напоминает, что использование поддельных документов влечет за собой уголовную ответственность.

