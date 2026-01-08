  1. В Україні

Перше посвідчення водія не отримати поштою – українців попередили про афери

20:12, 8 січня 2026
Онлайн-пропозиції «оформити водійське без присутності» — шахрайство, що карається законом.
Перше посвідчення водія не отримати поштою – українців попередили про афери
Фото: Нацполіція
Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція застерігають громадян: посвідчення водія, видане вперше на два роки, не надсилається поштою.

У соцмережах з’являються оголошення з пропозиціями «оформити водійське онлайн без відвідування ТСЦ» і нібито отримати його поштою. Кіберполіція попереджає, що це шахрайство: зловмисники виманюють гроші та персональні дані, а натомість надсилають підроблені документи, які не мають юридичної сили.

Перше посвідчення водія видається тільки особисто в сервісному центрі після успішного складання практичного іспиту та пред’явлення паспорта. Ні поштою, ні за довіреністю його отримати неможливо.

Поштову доставку передбачено лише для обміну або відновлення вже наявного посвідчення через Кабінет водія або застосунок «Дія».

Кіберполіція нагадує, що використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність.

Фото: Нацполіція

