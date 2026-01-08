КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

Фото: vijesti.me

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сентябре 2020 года в социальной сети «Facebook» лицо с учетной записи, открытой на имя и фамилию ответчицы, оставило на странице истицы комментарии к распространенному последней посту. Информацию в них истица считала недостоверной и такой, что унижает ее честь, достоинство, деловую репутацию, дискредитирует как педагога и унижает как человека.

Истица просила признать недостоверной информацию, которую, по ее словам, в социальной сети «Facebook» в виде комментария к посту истицы распространила ответчица, и обязать последнюю опровергнуть эту информацию. Считала, что указанный комментарий дискредитирует истицу как педагога, ставит под сомнение ее порядочность, унижает честь, достоинство и деловую репутацию. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Аргументировали тем, что высказанные суждения, которые не являются утверждениями о фактах, не позволяют установить ни лицо, которого они касаются, ни то, что соответствующую информацию распространила ответчица.

Истица в кассационной жалобе утверждала, в частности, что ответчица не отрицала принадлежность ей той учетной записи, с которой были распространены комментарии, а также что суды предыдущих инстанций не приняли во внимание скриншоты как надлежащие доказательства по делу, надлежащим образом не оценили показания свидетелей, а суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство об осмотре телефона и снимков в нем.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 342/1208/20, обратил внимание на то, что в отзыве на исковое заявление ответчица указала следующее: «Я не являюсь активным пользователем сети интернет. Использую данную связь в основном для общения с родными и близкими, находящимися далеко от меня. Логин и пароль от моей учетной записи не являются тайной, часто регистрируюсь на образовательных и других ресурсах, указывая эти данные. Также неоднократно использовала чужие компьютеры и вводила данные учетной записи. Давала в пользование собственные гаджеты, на которых указаны данные учетной записи. Поэтому, чтобы использовать мою страницу, даже не нужно ее “взламывать”».

То есть ответчица в отзыве на исковое заявление не отрицала того, что именно ей в социальной сети «Facebook» принадлежит учетная запись, с которой были размещены комментарии, которые оспаривает истица. Но поставила под сомнение их авторство, утверждая, что не хранит данные этой записи в тайне, не защищает их, передавая собственные устройства третьим лицам, и вводила эти данные на чужих устройствах, владельцы или другие пользователи которых могли воспользоваться этими данными.

Коллегия судей отметила, что субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись и не может настаивать на том, что лишь признанного им небрежного обращения с собственными данными достаточно для того, чтобы не отвечать по иску. Кроме того, указанное основание для возражения против иска, а именно то, что учетной записью ответчицы завладели третьи лица, она не доказывала никакими доказательствами. Поэтому суды предыдущих инстанций не могли отказать в иске по причине того, что истица не доказала распространение информации именно ответчицей. Последняя, признав принадлежность ей учетной записи, с которой произошло распространение информации, не выполнила надлежащим образом обязанность, определенную в части третьей статьи 12 и части первой статьи 81 ГПК Украины.

Истица указывала на то, что распространенные комментарии недостоверны, оскорбляют ее честь, достоинство, наносят вред деловой репутации педагога. Однако, как правильно установили суды предыдущих инстанций, распространенная информация, которую оспаривала истица, изложена не в виде утверждений о фактах. Соответствующие комментарии являются критическими высказываниями, имеющими характер оценочных суждений, поскольку их истинность невозможно проверить. Ответственность за такие суждения может наступать только в виде обязанности возместить причиненный моральный вред и лишь тогда, если они высказаны в грубой, унизительной или непристойной форме, унижающей достоинство, честь или деловую репутацию (второе предложение абзаца второго части второй статьи 30 Закона Украины «Об информации»).

Истица просила признать информацию недостоверной и опровергнуть ее, а не возместить ей моральный вред. Распространенная в комментариях под постом истицы информация изложена в форме оценочных суждений, которые не подлежат проверке на достоверность, а потому не могут быть опровергнуты. Это является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска. Для такого вывода нет необходимости в осмотре телефона и снимков. Поэтому необоснованным является аргумент кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство об осмотре телефона и снимков в нем.

Это решение Верховного Суда имеет принципиальное значение для судебной практики:

Владелец аккаунта несет риски его использования и не может прикрываться небрежностью в сохранении паролей.

Не каждая критика в соцсетях является основанием для судебной защиты — оценочные суждения не опровергаются, даже если они субъективно воспринимаются как оскорбительные.

Автор Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.