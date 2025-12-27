Забыл продлить отсрочку и отказался от повестки: как суд решил дело мужчины, который ухаживает за 86-летней матерью

Суд в Полтавской области признал виновным мужчину, который отказался от мобилизации, но освободил его от реального лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чутовский районный суд Полтавской области признал виновным военнообязанного в умышленном уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Мужчине назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Суд пришел к выводу, что отказ от получения повестки и неявка к пункту сбора являются оконченным составом преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, независимо от последующего оформления отсрочки.

Обстоятельства дела № 550/1301/25

Суд установил, что обвиняемый состоял на воинском учете и в условиях действия военного положения прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

10 июля 2025 года ему была предъявлена повестка на отправку в учебный центр ВСУ. В то же время мужчина отказался получить повестку, открыто заявил о нежелании проходить службу и не прибыл к пункту сбора в установленное время. Факт отказа был зафиксирован соответствующим актом должностным лицом территориального центра комплектования.

Таким образом, суд квалифицировал действия как умышленное уклонение от призыва по мобилизации.

Позиция обвиняемого

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что ранее имел отсрочку от мобилизации в связи с постоянным уходом за матерью преклонного возраста, однако пропустил срок ее продления, ошибочно полагая, что соответствующие документы действуют дольше.

Также он подчеркивал, что фактически и в дальнейшем осуществляет уход за 86-летней матерью, которая нуждается в постоянней посторонней помощи, и что впоследствии ему вновь была оформлена отсрочка — уже до завершения мобилизации.

Оценка суда

Суд подчеркнул принципиальную позицию: наличие оснований для отсрочки не освобождает лицо от уголовной ответственности, если такая отсрочка не была надлежащим образом оформлена на момент вручения повестки и вызова к пункту сбора.

В то же время суд учел ряд смягчающих обстоятельств:

искреннее раскаяние и полное признание вины;

отсутствие судимостей в прошлом;

наличие на содержании малолетнего ребенка;

фактический уход за матерью, которая нуждается в постоянной помощи;

положительные характеристики и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд также отметил, что преступление, предусмотренное статьей 336 УК Украины, относится к нетяжким, а цель наказания возможно достичь без изоляции лица от общества.

Решение суда

Приговором суда мужчину:

признано виновным по ст. 336 УК Украины;

назначено наказание в виде трех лет лишения свободы;

освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

На период испытательного срока на осужденного возложены обязанности:

периодически являться в орган пробации;

сообщать об изменении места жительства.

Суд отдельно подчеркнул: отказ от получения повестки не освобождает от мобилизационной обязанности и влечет уголовную ответственность, если лицо является годным к службе и не имеет действующей, надлежащим образом оформленной отсрочки на момент призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.