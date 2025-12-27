  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Забыл продлить отсрочку и отказался от повестки: как суд решил дело мужчины, который ухаживает за 86-летней матерью

16:17, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд в Полтавской области признал виновным мужчину, который отказался от мобилизации, но освободил его от реального лишения свободы.
Забыл продлить отсрочку и отказался от повестки: как суд решил дело мужчины, который ухаживает за 86-летней матерью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чутовский районный суд Полтавской области признал виновным военнообязанного в умышленном уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Мужчине назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Суд пришел к выводу, что отказ от получения повестки и неявка к пункту сбора являются оконченным составом преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, независимо от последующего оформления отсрочки.

Обстоятельства дела № 550/1301/25

Суд установил, что обвиняемый состоял на воинском учете и в условиях действия военного положения прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

10 июля 2025 года ему была предъявлена повестка на отправку в учебный центр ВСУ. В то же время мужчина отказался получить повестку, открыто заявил о нежелании проходить службу и не прибыл к пункту сбора в установленное время. Факт отказа был зафиксирован соответствующим актом должностным лицом территориального центра комплектования.

Таким образом, суд квалифицировал действия как умышленное уклонение от призыва по мобилизации.

Позиция обвиняемого

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что ранее имел отсрочку от мобилизации в связи с постоянным уходом за матерью преклонного возраста, однако пропустил срок ее продления, ошибочно полагая, что соответствующие документы действуют дольше.

Также он подчеркивал, что фактически и в дальнейшем осуществляет уход за 86-летней матерью, которая нуждается в постоянней посторонней помощи, и что впоследствии ему вновь была оформлена отсрочка — уже до завершения мобилизации.

Оценка суда

Суд подчеркнул принципиальную позицию: наличие оснований для отсрочки не освобождает лицо от уголовной ответственности, если такая отсрочка не была надлежащим образом оформлена на момент вручения повестки и вызова к пункту сбора.

В то же время суд учел ряд смягчающих обстоятельств:

  • искреннее раскаяние и полное признание вины;
  • отсутствие судимостей в прошлом;
  • наличие на содержании малолетнего ребенка;
  • фактический уход за матерью, которая нуждается в постоянной помощи;
  • положительные характеристики и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд также отметил, что преступление, предусмотренное статьей 336 УК Украины, относится к нетяжким, а цель наказания возможно достичь без изоляции лица от общества.

Решение суда

Приговором суда мужчину:

  • признано виновным по ст. 336 УК Украины;
  • назначено наказание в виде трех лет лишения свободы;
  • освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

На период испытательного срока на осужденного возложены обязанности:

  • периодически являться в орган пробации;
  • сообщать об изменении места жительства.

Суд отдельно подчеркнул: отказ от получения повестки не освобождает от мобилизационной обязанности и влечет уголовную ответственность, если лицо является годным к службе и не имеет действующей, надлежащим образом оформленной отсрочки на момент призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Полтава повестка приговор ТЦК мобилизация отсрочка ВВК военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП решает вопрос ареста судьи Токмаковой из-за ДТП с двумя несовершеннолетними: текстовая трансляция

ВСП рассматривает представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание судьи Аллы Токмаковой под домашним арестом.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]