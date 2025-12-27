  1. В Украине

Случаи, когда ТЦК силой кого-то мобилизовали, составляют менее 1%, — Буданов

17:45, 27 декабря 2025
По словам главы ГУР, эти случаи являются исключением, а не правилом.
Фото: Getty Images/Andrew Kravchenko/Bloomberg
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что случаи применения силы со стороны территориальных центров комплектования или, наоборот, нападения гражданских на представителей ТЦК являются единичными и составляют менее 1% от общего количества ситуаций, связанных с мобилизационными мероприятиями. Об этом он сказал в интервью Суспильному.

По его словам, подавляющее большинство процессов проходит без конфликтов, однако именно единичные инциденты получают непропорционально большое внимание в информационном пространстве.

«Я с вами согласен, что случаев, когда работники ТЦК силой затаскивали кого-то, или наоборот — когда группа молодых людей избивала представителей ТЦК, среди общего количества людей, которые через это проходят, будет меньше процента. Но это “меньше процента” настолько эффективно показывается, что создается впечатление, будто это происходит повсюду», — подчеркнул глава ГУР.

военные Кирилл Буданов ТЦК мобилизация военнообязанный

