Випадки, коли ТЦК силою когось мобілізували, становлять менше 1%, — Буданов

За словами очільника ГУР, ці випадки є винятком, а не правилом.

Фото: Getty Images/Andrew Kravchenko/Bloomberg

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що випадки застосування сили з боку територіальних центрів комплектування або, навпаки, напади цивільних на представників ТЦК є поодинокими й становлять менш ніж 1% від загальної кількості ситуацій, пов’язаних із мобілізаційними заходами. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, переважна більшість процесів проходить без конфліктів, однак саме поодинокі інциденти отримують непропорційно велику увагу в інформаційному просторі.

«Я з вами згоден, що випадків, коли працівники ТЦК силою затягували когось, або навпаки — коли група молодих людей била представників ТЦК, серед загальної кількості людей, які через це проходять, буде менше відсотка. Але це «менше відсотка» настільки ефективно показується, що складається враження, ніби це відбувається повсюди», — наголосив очільник ГУР.

