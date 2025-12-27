  1. В мире

Стало известно, во сколько по киевскому времени состоится встреча Зеленского и Трампа

16:51, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переговоры президентов Украины и США запланированы на вечер 28 декабря во Флориде.
Стало известно, во сколько по киевскому времени состоится встреча Зеленского и Трампа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа запланирована на воскресенье, 28 декабря, с учетом существенной разницы во времени между Украиной и США.

Как сообщает портал Roll Call со ссылкой на официальный график Трампа, переговоры состоятся в 15:00 по местному времени Флориды. Для Украины это означает 22:00 по киевскому времени — разница между часовыми поясами составляет 7 часов.

Встреча пройдет на вилле Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Во время встречи лидеры планируют обсудить пять ключевых направлений дальнейшего сотрудничества.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Трампом во Флориде будет публичной. Глава государства также объявил о составе делегации на переговорах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

ВСП решает вопрос ареста судьи Токмаковой из-за ДТП с двумя несовершеннолетними: текстовая трансляция

ВСП рассматривает представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание судьи Аллы Токмаковой под домашним арестом.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]