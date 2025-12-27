Стало известно, во сколько по киевскому времени состоится встреча Зеленского и Трампа

Переговоры президентов Украины и США запланированы на вечер 28 декабря во Флориде.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа запланирована на воскресенье, 28 декабря, с учетом существенной разницы во времени между Украиной и США.

Как сообщает портал Roll Call со ссылкой на официальный график Трампа, переговоры состоятся в 15:00 по местному времени Флориды. Для Украины это означает 22:00 по киевскому времени — разница между часовыми поясами составляет 7 часов.

Встреча пройдет на вилле Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Во время встречи лидеры планируют обсудить пять ключевых направлений дальнейшего сотрудничества.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Трампом во Флориде будет публичной. Глава государства также объявил о составе делегации на переговорах.

