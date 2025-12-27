  1. В мире

Зеленский встретится с Трампом: они обсудят 5 ключевых направлений

14:29, 27 декабря 2025
Встреча состоится 28 декабря в Палм-Бич, в центре внимания — гарантии безопасности, военное сотрудничество и восстановление Украины.
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря в Палм-Бич.

Во время встречи лидеры планируют обсудить пять ключевых направлений дальнейшего сотрудничества, об этом рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Главы государства, прежде всего речь идет о гарантиях безопасности в формате Украина—США, а также гарантиях безопасности Украина—Европа. Отдельным блоком стороны будут рассматривать военное измерение сотрудничества.

Кроме того, в повестке дня — план благополучия и восстановления Украины, а также план последовательных действий, который, по замыслу украинской стороны, должен определить пошаговый механизм реализации всех договоренностей.

«Мы хотим предложить, как шаг за шагом можно сделать так, чтобы все планы заработали. США безусловно проговорят это с РФ, и мы будем иметь фидбек», — отметил Президент.

Ожидается, что результаты сегодняшних обсуждений могут стать основой для дальнейших решений на политическом и безопасностном уровнях.

президент Дональд Трамп Владимир Зеленский

