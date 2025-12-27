Зеленський зустрінеться з Трампом: вони обговорять 5 ключових напрямів

Зустріч відбудеться 28 грудня у Палм-Біч, у центрі уваги — гарантії безпеки, військова співпраця та відновлення України.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 28 грудня в Палм-Біч.

Під час зустрічі лідери планують обговорити п’ять ключових напрямів подальшої співпраці, про це розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

За словами Глави держави, насамперед йдеться про гарантії безпеки у форматі Україна—США, а також гарантії безпеки Україна—Європа. Окремим блоком сторони розглядатимуть військовий вимір співпраці.

Крім того, у порядку денному — план добробуту та відновлення України, а також план послідовних дій, який, за задумом української сторони, має визначити покроковий механізм реалізації всіх домовленостей.

«Ми хочемо запропонувати, як крок за кроком можна зробити так, щоб усі плани запрацювали. США безумовно проговорять це з РФ, і ми будемо мати фідбек», — зазначив Президент.

Очікується, що результати сьогоднішніх обговорень можуть стати основою для подальших рішень на політичному та безпековому рівнях.

