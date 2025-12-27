  1. У світі

Зеленський зустрінеться з Трампом: вони обговорять 5 ключових напрямів

14:29, 27 грудня 2025
Зустріч відбудеться 28 грудня у Палм-Біч, у центрі уваги — гарантії безпеки, військова співпраця та відновлення України.
Зеленський зустрінеться з Трампом: вони обговорять 5 ключових напрямів
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 28 грудня в Палм-Біч.

Під час зустрічі лідери планують обговорити п’ять ключових напрямів подальшої співпраці, про це розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

За словами Глави держави, насамперед йдеться про гарантії безпеки у форматі Україна—США, а також гарантії безпеки Україна—Європа. Окремим блоком сторони розглядатимуть військовий вимір співпраці.

Крім того, у порядку денному — план добробуту та відновлення України, а також план послідовних дій, який, за задумом української сторони, має визначити покроковий механізм реалізації всіх домовленостей.

«Ми хочемо запропонувати, як крок за кроком можна зробити так, щоб усі плани запрацювали. США безумовно проговорять це з РФ, і ми будемо мати фідбек», — зазначив Президент.

Очікується, що результати сьогоднішніх обговорень можуть стати основою для подальших рішень на політичному та безпековому рівнях.

президент Дональд Трамп Володимир Зеленський

