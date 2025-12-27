  1. У світі

Стало відомо, о котрій за Києвом відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

16:51, 27 грудня 2025
Переговори президентів України та США заплановані на вечір 28 грудня у Флориді.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа запланована на неділю, 28 грудня, з урахуванням суттєвої різниці в часі між Україною та США.

Як повідомляє портал Roll Call з посиланням на офіційний графік Трампа, переговори відбудуться о 15:00 за місцевим часом Флориди. Для України це означає 22:00 за київським часом — різниця між часовими поясами становить 7 годин.

Зустріч пройде на віллі Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Під час зустрічі лідери планують обговорити п’ять ключових напрямів подальшої співпраці.

Раніше Зеленський заявив, що його зустріч з Трампом у Флориді буде публічною. Глава держави також оголосив склад делегації на переговорах.

Дональд Трамп Володимир Зеленський

