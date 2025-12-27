Зеленський оголосив склад делегації на переговори з Трампом: зустріч буде публічною

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Флориді буде публічною.

«Я думаю, що наша зустріч буде із камерами і з засобами масової інформації. Я не знаю, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч», - сказав він журналістам.

За словами Глави держави, українська переговорна група після кількох зустрічей з американською стороною домовилися про те, що якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів.

«І факт того, що… завтра буде зустріч у нас в Флориді з президентом Трампом, говорить про те, що прогрес є», - наголосив Зеленський.

Також Президент назвав склад української делегації на перемовинах з Трампом.

До команди увійдуть:

секретар РНБО Рустем Умєров;

начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця;

позаштатний радник Офісу Президента Олександр Бевз;

міністр економіки Олексій Соболєв.

Склад американської делегації поки невідомий.

