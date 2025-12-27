Зеленський оголосив склад делегації на переговори з Трампом: зустріч буде публічною
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Флориді буде публічною.
«Я думаю, що наша зустріч буде із камерами і з засобами масової інформації. Я не знаю, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч», - сказав він журналістам.
За словами Глави держави, українська переговорна група після кількох зустрічей з американською стороною домовилися про те, що якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів.
«І факт того, що… завтра буде зустріч у нас в Флориді з президентом Трампом, говорить про те, що прогрес є», - наголосив Зеленський.
Також Президент назвав склад української делегації на перемовинах з Трампом.
До команди увійдуть:
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця;
- позаштатний радник Офісу Президента Олександр Бевз;
- міністр економіки Олексій Соболєв.
Склад американської делегації поки невідомий.
