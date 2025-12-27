  1. В Україні

Зеленський оголосив склад делегації на переговори з Трампом: зустріч буде публічною

14:11, 27 грудня 2025
Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза.
Зеленський оголосив склад делегації на переговори з Трампом: зустріч буде публічною
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Флориді буде публічною.

«Я думаю, що наша зустріч буде із камерами і з засобами масової інформації. Я не знаю, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч», - сказав він журналістам.

За словами Глави держави, українська переговорна група після кількох зустрічей з американською стороною домовилися про те, що якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів.

«І факт того, що… завтра буде зустріч у нас в Флориді з президентом Трампом, говорить про те, що прогрес є», - наголосив Зеленський.

Також Президент назвав склад української делегації на перемовинах з Трампом.

До команди увійдуть:

  • секретар РНБО Рустем Умєров;
  • начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
  • перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця;
  • позаштатний радник Офісу Президента Олександр Бевз;
  • міністр економіки Олексій Соболєв.

Склад американської делегації поки невідомий.

Дональд Трамп Володимир Зеленський

