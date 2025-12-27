Зеленский назвал состав делегации на переговоры с Трампом: встреча будет публичной

Зеленский взял на переговоры с Трампом Умерова, Гнатова, Соболева, Кислицу и Бевза.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде будет публичной.

«Я думаю, что наша встреча будет с камерами и со средствами массовой информации. Я не знаю, будет ли это в начале или в конце, но это публичная встреча», — сказал он журналистам.

По словам Главы государства, украинская переговорная группа после нескольких встреч с американской стороной договорились о том, что если будет прогресс, то будет встреча на уровне лидеров.

«И факт того, что… завтра будет встреча у нас во Флориде с президентом Трампом, говорит о том, что прогресс есть», — подчеркнул Зеленский.

Также Президент назвал состав украинской делегации на переговорах с Трампом.

В команду войдут:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

внештатный советник Офиса Президента Александр Бевз;

министр экономики Алексей Соболев.

Состав американской делегации пока неизвестен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.