Зеленский назвал состав делегации на переговоры с Трампом: встреча будет публичной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде будет публичной.
«Я думаю, что наша встреча будет с камерами и со средствами массовой информации. Я не знаю, будет ли это в начале или в конце, но это публичная встреча», — сказал он журналистам.
По словам Главы государства, украинская переговорная группа после нескольких встреч с американской стороной договорились о том, что если будет прогресс, то будет встреча на уровне лидеров.
«И факт того, что… завтра будет встреча у нас во Флориде с президентом Трампом, говорит о том, что прогресс есть», — подчеркнул Зеленский.
Также Президент назвал состав украинской делегации на переговорах с Трампом.
В команду войдут:
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
- внештатный советник Офиса Президента Александр Бевз;
- министр экономики Алексей Соболев.
Состав американской делегации пока неизвестен.
