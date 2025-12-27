  1. В Украине

Безопасное небо и наблюдатели повсюду: Зеленский назвал условия проведения выборов

17:27, 27 декабря 2025
Также Владимир Зеленский предупредил: РФ уже готовит основания для непризнания украинских выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозах со стороны России накануне возможных выборов или референдума и подчеркнул необходимость полной безопасности и международного контроля.

По словам Главы государства, ключевым условием любого волеизъявления должно стать безопасное небо и гарантии безопасности по всей территории Украины — по меньшей мере на период избирательного процесса или референдума.

Отдельно Президент подчеркнул важность присутствия наблюдателей во всех регионах.

Зеленский сообщил, что утром заслушал доклад Службы внешней разведки Украины. По данным разведки, Россия уже поставила задачу создать видимость голосования для украинцев, которые находятся на территории РФ, а также для граждан Украины на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Как пояснил Президент, Москва настаивает на тезисе, что на этих территориях якобы проживает большое количество людей, которые «имеют право голоса». Цель таких действий — впоследствии заявить о непризнании украинских выборов и поставить под сомнение легитимность украинской власти.

«Российская задача так и стоит: обязательно поднимать этот вопрос, что там у них живет большое количество людей и они якобы имеют право на голосование. И это все только для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает эти выборы. России все равно, каким образом донести месседж о якобы нелегитимности украинской власти. Россия сама является нелегитимной и потому будет давать соответствующие месседжи о нелегитимности украинской власти», — указал Владимир Зеленский.

выборы референдум избирательная кампания Владимир Зеленский местные выборы

