  1. В Україні

Безпечне небо і спостерігачі всюди: Зеленський назвав умови проведення виборів

17:27, 27 грудня 2025
Також Володимир Зеленський застеріг: РФ уже готує підстави для невизнання українських виборів.
Президент України Володимир Зеленський заявив про загрози з боку Росії напередодні можливих виборів або референдуму та наголосив на необхідності повної безпеки і міжнародного контролю.

За словами Глави держави, ключовою умовою будь-якого волевиявлення має стати безпечне небо і гарантії безпеки по всій території України — щонайменше на період виборчого процесу або референдуму.

Окремо Президент підкреслив важливість присутності спостерігачів у всіх регіонах.

Зеленський повідомив, що вранці заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки України. За даними розвідки, Росія вже поставила завдання створити видимість голосування для українців, які перебувають на території РФ, а також для громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Як пояснив Президент, Москва наполягає на тезі, що на цих територіях нібито проживає велика кількість людей, які “мають право голосу”. Мета таких дій — згодом заявити про невизнання українських виборів і поставити під сумнів легітимність української влади.

«Російське завдання так і стоїть: обов’язково порушувати це питання, що там у них живе велика кількість людей і вони начебто мають право на голосування. І це все тільки для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. Росії все одно, яким чином донести меседж щодо начебто нелегітимності української влади. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі відповідні щодо нелегітимності української влади», — вказав Володимир Зеленський.

вибори референдум виборча кампанія Володимир Зеленський місцеві вибори

