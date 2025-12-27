ВСП решает вопрос ареста судьи Токмаковой из-за ДТП с двумя несовершеннолетними: текстовая трансляция

ВСП рассматривает представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание судьи Аллы Токмаковой под домашним арестом.

Сегодня, на заседании Высшего совета правосудия будет рассматриваться представление заместителя Генерального прокурора Виктора Сергеевича Логачева о предоставлении согласия на содержание под домашним арестом на определенный период суток судьи Валковского районного суда Харьковской области Аллы Петровны Токмаковой.

Докладчиком назначена член ВСП Оксана Александровна Кваша.

Представление касается уголовного производства, открытого по факту дорожно-транспортного происшествия 18 декабря 2025 года в Харькове.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судья Токмакова, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершила наезд на двух несовершеннолетних девочек (13 и 14 лет) на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Дудинской. Пострадавшие получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию.

По данным следствия, судья была трезвой. Производство расследует Государственное бюро расследований. Судье объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

«Судебно-юридическая газета» будет вести текстовую трансляцию заседания Высшего совета правосудия.

15:42 Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні подання заступника Генерального прокурора Віктора Сергійовича Логачова про надання згоди на утримання під домашнім арештом на певний період доби судді Валківського районного суду Харківської області Алли Петрівни Токмакової.

15:36 Засідання оголошено продовженим.

Доповідач Оксана Кваша перейшла до обґрунтування своєї пропозиції щодо подання.

15:31 оголошено перерву для обговорення.

15:25 Адвокат судді: Ризик переховування нівельовано, адже в Україні діє воєнний стан, і судді не можуть безперешкодно виїжджати за кордон.

15:18 Прокурор: Суддя Токмакова не вчиняла дій, спрямованих на переховування.

Проте, з огляду на можливе суворе покарання у разі обвинувального вироку, такі ризики існують.

15:17 Член ВРП Сергій Бурлаков уточнив щодо обґрунтованості ризиків і наявності доказів, які підтверджують ризики.

(Пряма мова:) «У клопотанні зазначено про існування такого ризику, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Чи здійснювала суддя Токмакова будь-які дії на реалізацію такого наміру та якими доказами це підтверджується?»

15:15 Прокурор: Комендантська година починається пізніше, ніж запропонований період арешту. Відсутні гарантії, що підозрювана дотримуватиметься комендантської години.

15:14 Член ВРП Оксана Кваша уточнила у прокурора: чи діє в Харкові комендантська година та чому запропоновано саме нічний домашній арешт.

15:10 Прокурор: Підозра обґрунтована, підтверджується протоколом огляду місця події, схемою, медичними довідками та іншими матеріалами.

Наявні ризики за п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК.

Обвинувачення просить задовольнити подання: надати згоду на тримання судді Токмакової під нічним домашнім арештом у певний період доби (з 22:00 до 06:00).

15:00 Заседание ВСП начато.

