ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під вартою.

Сьогодні, на засіданні Вищої ради правосуддя здійснюватиметься розгляд подання заступника Генерального прокурора Віктора Сергійовича Логачова про надання згоди на утримання під вартою судді Валківського районного суду Харківської області Алли Петрівни Токмакової.

Доповідачем призначено члена ВРП Оксану Олександрівну Квашу.

Подання стосується кримінального провадження, відкритого за фактом дорожньо-транспортної пригоди 18 грудня 2025 року в Харкові.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», суддя Токмакова, керуючи автомобілем Hyundai Accent, здійснила наїзд на двох неповнолітніх дівчат (13 та 14 років) на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Дудинській. Постраждалі отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані до реанімації.

За даними слідства, суддя була тверезою. Провадження розслідує Державне бюро розслідувань. Судді оголошено підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

15:17 Член ВРП Сергій Бурлаков уточнив щодо обґрунтованості ризиків і наявності доказів, які підтверджують ризики.

(Пряма мова:) «У клопотанні зазначено про існування такого ризику, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Чи здійснювала суддя Токмакова будь-які дії на реалізацію такого наміру та якими доказами це підтверджується?»

15:15 Прокурор: Комендантська година починається пізніше, ніж запропонований період арешту. Відсутні гарантії, що підозрювана дотримуватиметься комендантської години.

15:14 Член ВРП Оксана Кваша уточнила у прокурора: чи діє в Харкові комендантська година та чому запропоновано саме нічний домашній арешт.

15:10 Прокурор: Підозра обґрунтована, підтверджується протоколом огляду місця події, схемою, медичними довідками та іншими матеріалами.

Наявні ризики за п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК.

Обвинувачення просить задовольнити подання: надати згоду на тримання судді Токмакової під нічним домашнім арештом у певний період доби (з 22:00 до 06:00).

15:00 Засідання ВРП розпочато.

