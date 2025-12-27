ВСП отказал в ночном домашнем аресте судьи Токмаковой по делу о ДТП с двумя несовершеннолетними

ВСП пришел к выводу, что ночной арест дублирует комендантский час и не имеет превентивного эффекта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия отказал в предоставлении согласия на содержание судьи Валковского районного суда Харьковской области Аллы Токмаковой под домашним арестом в определенный период суток, а именно с 22:00 до 06:00.

Такое решение ВСП принял по результатам рассмотрения представления заместителя Генерального прокурора Виктора Логачова, говорится в текстовой трансляции «Судебно-юридической газеты».

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло причинение тяжких телесных повреждений потерпевшим.

ВСП указывает, что ограничение права лица на свободу и личную неприкосновенность возможно лишь при условиях, предусмотренных законом, с учетом положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека. При этом риск сокрытия подозреваемого не может оцениваться исключительно с учетом тяжести возможного наказания.

Высший совет правосудия обратил внимание, что в представлении не доказана надлежащим образом степень вероятности наступления рисков, предусмотренных частью первой статьи 177 Уголовного процессуального кодекса Украины, а ссылки на них имеют формальный и декларативный характер.

Кроме того, ВСП учел действие правового режима военного положения и введение комендантского часа на территории Харьковской области. В частности, в соответствии с решением Совета обороны Харьковской области, комендантский час установлен с 00:00 до 05:00.

При таких обстоятельствах Высший совет правосудия пришел к выводу, что применение домашнего ареста в ночное время фактически дублирует ограничения, которые уже действуют в рамках комендантского часа, и не соответствует критерию эффективности меры пресечения, поскольку не создает дополнительного превентивного эффекта.

ВСП также подчеркнул, что риски возможного уничтожения или искажения доказательств, а также незаконного воздействия на свидетелей или других участников уголовного производства, надлежащим образом не обоснованы в представлении заместителя Генерального прокурора.

С учетом изложенного Высший совет правосудия отказал в предоставлении согласия на применение к судье меры пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.