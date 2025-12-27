  1. Суд інфо

ВРП відмовила у нічному домашньому арешті судді Токмакової у справі про ДТП з двома неповнолітніми

16:35, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП дійшла висновку, що нічний арешт дублює комендантську годину та не має превентивного ефекту.
ВРП відмовила у нічному домашньому арешті судді Токмакової у справі про ДТП з двома неповнолітніми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя відмовила у наданні згоди на утримання судді Валківського районного суду Харківської області Алли Токмакової під домашнім арештом у певний період доби, а саме з 22:00 до 06:00.

Таке рішення ВРП ухвалила за результатами розгляду подання заступника Генерального прокурора Віктора Логачова, йдеться в текстовій трансляції «Судово-юридичної газети».

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

ВРП вказує, що обмеження права особи на свободу та особисту недоторканність можливе лише за умов, передбачених законом, з урахуванням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. При цьому ризик переховування підозрюваного не може оцінюватися виключно з огляду на тяжкість можливого покарання.

Вища рада правосуддя звернула увагу, що у поданні не доведено належним чином ступінь імовірності настання ризиків, передбачених частиною першою статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, а посилання на них мають формальний і декларативний характер.

Крім того, ВРП врахувала дію правового режиму воєнного стану та запровадження комендантської години на території Харківської області. Зокрема, відповідно до рішення Ради оборони Харківської області, комендантська година встановлена з 00:00 до 05:00.

За таких обставин Вища рада правосуддя дійшла висновку, що застосування домашнього арешту в нічний час фактично дублює обмеження, які вже діють у межах комендантської години, та не відповідає критерію ефективності запобіжного заходу, оскільки не створює додаткового превентивного ефекту.

ВРП також наголосила, що ризики можливого знищення або спотворення доказів, а також незаконного впливу на свідків чи інших учасників кримінального провадження, належним чином не обґрунтовані у поданні заступника Генерального прокурора.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя відмовила у наданні згоди на застосування до судді запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]