ВРП відмовила у нічному домашньому арешті судді Токмакової у справі про ДТП з двома неповнолітніми

ВРП дійшла висновку, що нічний арешт дублює комендантську годину та не має превентивного ефекту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя відмовила у наданні згоди на утримання судді Валківського районного суду Харківської області Алли Токмакової під домашнім арештом у певний період доби, а саме з 22:00 до 06:00.

Таке рішення ВРП ухвалила за результатами розгляду подання заступника Генерального прокурора Віктора Логачова, йдеться в текстовій трансляції «Судово-юридичної газети».

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

ВРП вказує, що обмеження права особи на свободу та особисту недоторканність можливе лише за умов, передбачених законом, з урахуванням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. При цьому ризик переховування підозрюваного не може оцінюватися виключно з огляду на тяжкість можливого покарання.

Вища рада правосуддя звернула увагу, що у поданні не доведено належним чином ступінь імовірності настання ризиків, передбачених частиною першою статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, а посилання на них мають формальний і декларативний характер.

Крім того, ВРП врахувала дію правового режиму воєнного стану та запровадження комендантської години на території Харківської області. Зокрема, відповідно до рішення Ради оборони Харківської області, комендантська година встановлена з 00:00 до 05:00.

За таких обставин Вища рада правосуддя дійшла висновку, що застосування домашнього арешту в нічний час фактично дублює обмеження, які вже діють у межах комендантської години, та не відповідає критерію ефективності запобіжного заходу, оскільки не створює додаткового превентивного ефекту.

ВРП також наголосила, що ризики можливого знищення або спотворення доказів, а також незаконного впливу на свідків чи інших учасників кримінального провадження, належним чином не обґрунтовані у поданні заступника Генерального прокурора.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя відмовила у наданні згоди на застосування до судді запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.