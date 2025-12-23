В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14319, которым предлагается внести изменения в статью 4 закона «О правовом режиме военного положения». Документ определяет правовой статус работников военных администраций населенных пунктов и гарантирует им социальные и профессиональные права.

Законопроект призван устранить пробелы действующего законодательства, которые делали невозможным установление правовых гарантий, надбавок и социальных гарантий для работников военных администраций населенных пунктов, а также обеспечить эффективную работу временных органов в период военного положения.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения». В частности, часть третью статьи дополняют новым абзацем, которым предусматривается, что за сельским, поселковым, городским головой на период пребывания в должности начальника соответствующей военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) сохраняются ранее занимаемая должность и правовые гарантии пребывания на службе в органах местного самоуправления, определенные Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления».

Кроме того, изменения вносятся в часть пятую статьи 4. В первом абзаце предлагается заменить формулировку о согласовании с областными военными администрациями или Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины на согласование с соответствующими военными администрациями населенных пунктов.

После этого часть пятую дополняют новыми абзацами, которыми устанавливается, что на работников военных администраций населенных пунктов, выполняющих должностные обязанности, непосредственно связанные с осуществлением этими администрациями полномочий органов местного самоуправления, распространяется действие Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления».

В то же время норма не применяется к военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава правоохранительных органов и службы гражданской защиты, которые направляются для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности.

Также определяется, что должности таких работников относятся к соответствующим категориям должностей в сельских, поселковых и городских советах и их исполнительных органах, а ранги должностных лиц местного самоуправления присваиваются по решениям начальников соответствующих военных администраций населенных пунктов. Начальникам военных администраций населенных пунктов ранги присваиваются по решениям начальников районных военных администраций.

Отдельно законопроектом предусмотрено, что должностные лица органов местного самоуправления могут быть назначены на должности в военных администрациях населенных пунктов.

На период такого назначения с ними приостанавливается действие трудового договора либо предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (кроме выборных должностей), при этом за ними сохраняются ранее занимаемые должности и все правовые гарантии службы в органах местного самоуправления.

Как говорится в пояснительной записке, цель документа — обеспечить правовые гарантии для работников военных администраций, выполняющих должностные обязанности, непосредственно связанные с осуществлением полномочий органов местного самоуправления, а также усилить кадровый потенциал соответствующих временных государственных органов.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что его принятие позволит определить правовой статус работников военных администраций населенных пунктов и устранить правовую неопределенность, которая существовала в этой сфере.

