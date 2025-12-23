У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт № 14319, яким пропонується внести зміни до статті 4 закону «Про правовий режим воєнного стану». Документ визначає правовий статус працівників військових адміністрацій населених пунктів та гарантує їм соціальні й професійні права.

Законопроєкт покликаний усунути прогалини чинного законодавства, які унеможливлювали встановлення правових гарантій, надбавок та соціальних гарантій для працівників військових адміністрацій населених пунктів, та забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, частину третю статті доповнюють новим абзацом, яким передбачається, що за сільським, селищним, міським головою на період перебування на посаді начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) зберігаються раніше займана посада та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Крім того, зміни вносяться до частини п’ятої статті 4. У першому абзаці пропонується замінити формулювання щодо погодження з обласними військовими адміністраціями або Генеральним штабом Збройних Сил України на погодження з відповідними військовими адміністраціями населених пунктів.

Після цього частину п’яту доповнюють новими абзацами, якими встановлюється, що на працівників військових адміністрацій населених пунктів, які виконують посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані зі здійсненням цими адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Водночас норма не застосовується до військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та служби цивільного захисту, які відряджаються для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки.

Також визначається, що посади таких працівників відносяться до відповідних категорій посад у сільських, селищних і міських радах та їх виконавчих органах, а ранги посадових осіб місцевого самоврядування присвоюються за рішенням начальників відповідних військових адміністрацій населених пунктів. Начальникам військових адміністрацій населених пунктів ранги присвоюються за рішенням начальників районних військових адміністрацій.

Окремо законопроєктом передбачено, що посадові особи органів місцевого самоврядування можуть бути призначені на посади у військових адміністраціях населених пунктів.

На період такого призначення з ними призупиняється дія трудового договору або надається відпустка без збереження заробітної плати (крім виборних посад), при цьому за ними зберігаються раніше займані посади та всі правові гарантії служби в органах місцевого самоврядування.

Як йдеться у пояснювальній записці, мета документа — забезпечити правові гарантії для працівників військових адміністрацій, які виконують посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з виконанням повноважень органів місцевого самоврядування, а також посилити кадрову спроможність відповідних тимчасових державних органів.

Ініціатори законопроєкту наголошують, що його ухвалення дозволить визначити правовий статус працівників військових адміністрацій населених пунктів та усунути правову невизначеність, що існувала у цій сфері.

