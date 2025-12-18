У Раді зареєстрували законопроект щодо визначення статусу працівників військових адміністрацій населених пунктів

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 4 закону «Про правовий режим воєнного стану».

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект Закону №14319 «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо визначення статусу працівників військових адміністрацій населених пунктів». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на визначення статусу працівників військових адміністрацій населених пунктів, що сприятиме забезпеченню правових гарантій для працівників військових адміністрацій населених пунктів, які здійснюють посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з виконанням цими військовими адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, та посиленню кадрової спроможності відповідних військових адміністрацій.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 4 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», якими передбачити наступне:

- за сільським, селищним, міським головою на період перебування на посаді начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) зберігаються раніше займана посада та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування, визначені ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- на працівників військових адміністрацій населених пунктів (крім військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу), які здійснюють посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з виконанням цими військовими адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, на період перебування на відповідних посадах поширюється дія ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- посадові особи місцевого самоврядування, які працюють у сільській, селищній, міській раді та її виконавчих органах на постійній основі, можуть бути призначені на посади у відповідній військовій адміністрації населеного пункту (населених пунктів). На період перебування таких осіб на посадах у військовій адміністрації населеного пункту (населених пунктів) за ними зберігається раніше займані посади, правові гарантії та обов’язки перебування на службі в органах місцевого самоврядування, визначені ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- врегульовано питання присвоєння рангів та віднесення до категорій посад; працівники військових адміністрацій населених пунктів укладають трудові договори з відповідними військовими адміністраціями населеного пункту (населених пунктів), а не з обласними військовими адміністраціями або з Генеральним штабом Збройних Сил України (якщо у відповідній області не утворено обласну військову адміністрацію) як це передбачено ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».

