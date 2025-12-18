В Раде зарегистрировали законопроект об определении статуса работников военных администраций населенных пунктов

Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 4 Закона «О правовом режиме военного положения».

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №14319 «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» относительно определения статуса работников военных администраций населенных пунктов». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на определение статуса работников военных администраций населенных пунктов, что будет способствовать обеспечению правовых гарантий для работников военных администраций населенных пунктов, которые осуществляют должностные обязанности, непосредственно связанные с выполнением этими военными администрациями полномочий органов местного самоуправления, а также усилению кадровой способности соответствующих военных администраций.

за сельским, поселковым, городским головой на период пребывания на должности начальника соответствующей военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) сохраняются ранее занимаемая должность и правовые гарантии пребывания на службе в органах местного самоуправления, определенные Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления»;

на работников военных администраций населенных пунктов (кроме военнослужащих военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, службы гражданской защиты, которые направляются к ним в установленном законодательством порядке для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением пребывания на военной службе, службе в правоохранительных органах, органах и подразделениях гражданской защиты без исключения из списков личного состава), которые осуществляют должностные обязанности, непосредственно связанные с выполнением этими военными администрациями полномочий органов местного самоуправления, на период пребывания на соответствующих должностях распространяется действие Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления»;

должностные лица местного самоуправления, которые работают в сельском, поселковом, городском совете и его исполнительных органах на постоянной основе, могут быть назначены на должности в соответствующей военной администрации населенного пункта (населенных пунктов). На период пребывания таких лиц на должностях в военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) за ними сохраняются ранее занимаемые должности, правовые гарантии и обязанности пребывания на службе в органах местного самоуправления, определенные Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления»;

урегулирован вопрос присвоения рангов и отнесения к категориям должностей; работники военных администраций населенных пунктов заключают трудовые договоры с соответствующими военными администрациями населенного пункта (населенных пунктов), а не с областными военными администрациями или с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины (если в соответствующей области не образована областная военная администрация), как это предусмотрено Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

