Купівля авто в автосалоні: які документи обов’язково перевірити перед угодою

Як купити автомобіль в автосалоні та без проблем зареєструвати його в сервісному центрі МВС.

Купівля автомобіля в автосалоні або іншій торговельній організації здається простим і безпечним рішенням. Однак навіть нове авто може створити серйозні труднощі, якщо документи оформлені з порушеннями. Фахівці Головного сервісного центру МВС наголошують: перед підписанням угоди варто уважно перевірити весь пакет паперів.

Які документи має надати продавець

Відповідно до вимог постанови Кабміну №1200, продавець зобов’язаний передати покупцю повний перелік документів. Серед них:

договір купівлі-продажу;

акт огляду та технічного стану транспортного засобу;

сертифікат відповідності;

розрахунковий документ, що підтверджує оплату;

митна декларація — у разі, якщо автомобіль був ввезений з-за кордону.

Відсутність хоча б одного з цих документів може стати підставою для відмови в реєстрації авто в сервісному центрі МВС.

На що ще звернути увагу покупцеві

Окрім формальних паперів, покупець має право отримати повну та достовірну інформацію про транспортний засіб. Йдеться про:

кінцеву ціну автомобіля;

основні технічні характеристики;

рік випуску;

умови гарантії;

правила та обмеження експлуатації.

Фахівці радять фіксувати всі істотні умови саме в договорі, щоб у разі спорів мати чітку доказову базу.

Що робити після підписання договору

Договір купівлі-продажу підписують обидві сторони — покупець і продавець. Після цього новий власник має звернутися до сервісного центру МВС для реєстрації автомобіля. Для цього необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Прийом здійснюється за попереднім електронним записом.

Чому це важливо

Коректно оформлені документи — це не формальність, а гарантія того, що автомобіль буде без проблем поставлений на облік, а покупець уникне фінансових втрат і юридичних ризиків. Експерти наголошують: уважність на етапі купівлі заощаджує час, кошти та нерви в майбутньому.

