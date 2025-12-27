  1. В Украине

Покупка авто в автосалоне: какие документы обязательно проверить перед сделкой

19:51, 27 декабря 2025
Как купить автомобиль в автосалоне и без проблем зарегистрировать его в сервисном центре МВД.
Покупка автомобиля в автосалоне или другой торговой организации кажется простым и безопасным решением. Однако даже новое авто может создать серьезные трудности, если документы оформлены с нарушениями. Специалисты Главного сервисного центра МВД подчеркивают: перед подписанием сделки стоит внимательно проверить весь пакет бумаг.

Какие документы должен предоставить продавец

В соответствии с требованиями постановления Кабмина №1200, продавец обязан передать покупателю полный перечень документов. Среди них:

  • договор купли-продажи;
  • акт осмотра и технического состояния транспортного средства;
  • сертификат соответствия;
  • расчетный документ, подтверждающий оплату;
  • таможенная декларация — в случае, если автомобиль был ввезен из-за границы.

Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа в регистрации авто в сервисном центре МВД.

На что еще обратить внимание покупателю

Помимо формальных бумаг, покупатель имеет право получить полную и достоверную информацию о транспортном средстве. Речь идет о:

  • конечной цене автомобиля;
  • основных технических характеристиках;
  • годе выпуска;
  • условиях гарантии;
  • правилах и ограничениях эксплуатации.

Специалисты советуют фиксировать все существенные условия именно в договоре, чтобы в случае споров иметь четкую доказательную базу.

Что делать после подписания договора

Договор купли-продажи подписывают обе стороны — покупатель и продавец. После этого новый владелец должен обратиться в сервисный центр МВД для регистрации автомобиля. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Прием осуществляется по предварительной электронной записи.

Почему это важно

Корректно оформленные документы — это не формальность, а гарантия того, что автомобиль будет без проблем поставлен на учет, а покупатель избежит финансовых потерь и юридических рисков. Эксперты подчеркивают: внимательность на этапе покупки экономит время, средства и нервы в будущем.

