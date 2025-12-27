Покупка авто в автосалоне: какие документы обязательно проверить перед сделкой
Покупка автомобиля в автосалоне или другой торговой организации кажется простым и безопасным решением. Однако даже новое авто может создать серьезные трудности, если документы оформлены с нарушениями. Специалисты Главного сервисного центра МВД подчеркивают: перед подписанием сделки стоит внимательно проверить весь пакет бумаг.
Какие документы должен предоставить продавец
В соответствии с требованиями постановления Кабмина №1200, продавец обязан передать покупателю полный перечень документов. Среди них:
- договор купли-продажи;
- акт осмотра и технического состояния транспортного средства;
- сертификат соответствия;
- расчетный документ, подтверждающий оплату;
- таможенная декларация — в случае, если автомобиль был ввезен из-за границы.
Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа в регистрации авто в сервисном центре МВД.
На что еще обратить внимание покупателю
Помимо формальных бумаг, покупатель имеет право получить полную и достоверную информацию о транспортном средстве. Речь идет о:
- конечной цене автомобиля;
- основных технических характеристиках;
- годе выпуска;
- условиях гарантии;
- правилах и ограничениях эксплуатации.
Специалисты советуют фиксировать все существенные условия именно в договоре, чтобы в случае споров иметь четкую доказательную базу.
Что делать после подписания договора
Договор купли-продажи подписывают обе стороны — покупатель и продавец. После этого новый владелец должен обратиться в сервисный центр МВД для регистрации автомобиля. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Прием осуществляется по предварительной электронной записи.
Почему это важно
Корректно оформленные документы — это не формальность, а гарантия того, что автомобиль будет без проблем поставлен на учет, а покупатель избежит финансовых потерь и юридических рисков. Эксперты подчеркивают: внимательность на этапе покупки экономит время, средства и нервы в будущем.
