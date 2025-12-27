  1. У світі

Алжир оголосив французьку колонізацію злочином та вимагає вибачень і репарацій

19:15, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон визнає юридичну відповідальність Франції за злочини колоніального періоду та право Алжиру на компенсацію.
Алжир оголосив французьку колонізацію злочином та вимагає вибачень і репарацій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламент Алжиру одноголосно ухвалив закон, який визнає колонізацію країни Францією злочином та зобов’язує уряд офіційно домагатися вибачень і репарацій від Франції. Про це повідомляє The Guardian.

Документ також передбачає кримінальну відповідальність за прославлення колоніалізму.

Голосування відбулося на тлі подальшого погіршення відносин між Францією та Алжиром, які, за оцінками експертів, перебувають на найнижчому рівні з часу здобуття Алжиром незалежності у 1962 році.

«Національна пам’ять не підлягає торгу»

Під час голосування депутати парламенту з’явилися в залі із шарфами кольорів національного прапора та скандували «Хай живе Алжир».

Спікер парламенту Ібрагім Бугалі заявив, що ухвалений закон є чітким сигналом як усередині країни, так і на міжнародному рівні: національна пам’ять Алжиру не може бути стерта та не може бути предметом переговорів.

У законі зазначено, що Франція несе юридичну відповідальність за трагедії, спричинені колоніальним правлінням, а «повна й справедлива компенсація» матеріальної та моральної шкоди є невід’ємним правом алжирської держави й народу.

Які злочини згадані в законі

Документ перелічує конкретні злочини періоду французької колонізації, зокрема:

  • ядерні випробування;
  • страти без суду;
  • фізичні та психологічні тортури;
  • масові депортації;
  • систематичне вивезення природних ресурсів.

Французьке правління в Алжирі тривало з 1830 по 1962 рік і завершилося кривавою війною за незалежність у 1954–1962 роках. Алжирська сторона заявляє про 1,5 мільйона загиблих, тоді як французькі історики оцінюють втрати приблизно у 500 тисяч осіб, з яких близько 400 тисяч були алжирцями.

Реакція Франції та міжнародний контекст

Президент Франції Еммануель Макрон раніше визнавав колонізацію Алжиру «злочином проти людяності», однак офіційних вибачень Париж досі не надав. Після ухвалення закону французька сторона утрималася від коментарів, зазначивши, що не коментує внутрішні політичні процеси інших держав.

Аналітики підкреслюють, що закон не має міжнародної юридичної сили та не зобов’язує Францію автоматично до виплат. Водночас його політичне та символічне значення є вагомим, оскільки він фіксує жорсткішу позицію Алжиру у питанні історичної пам’яті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]