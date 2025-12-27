Алжир оголосив французьку колонізацію злочином та вимагає вибачень і репарацій

Закон визнає юридичну відповідальність Франції за злочини колоніального періоду та право Алжиру на компенсацію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламент Алжиру одноголосно ухвалив закон, який визнає колонізацію країни Францією злочином та зобов’язує уряд офіційно домагатися вибачень і репарацій від Франції. Про це повідомляє The Guardian.

Документ також передбачає кримінальну відповідальність за прославлення колоніалізму.

Голосування відбулося на тлі подальшого погіршення відносин між Францією та Алжиром, які, за оцінками експертів, перебувають на найнижчому рівні з часу здобуття Алжиром незалежності у 1962 році.

«Національна пам’ять не підлягає торгу»

Під час голосування депутати парламенту з’явилися в залі із шарфами кольорів національного прапора та скандували «Хай живе Алжир».

Спікер парламенту Ібрагім Бугалі заявив, що ухвалений закон є чітким сигналом як усередині країни, так і на міжнародному рівні: національна пам’ять Алжиру не може бути стерта та не може бути предметом переговорів.

У законі зазначено, що Франція несе юридичну відповідальність за трагедії, спричинені колоніальним правлінням, а «повна й справедлива компенсація» матеріальної та моральної шкоди є невід’ємним правом алжирської держави й народу.

Які злочини згадані в законі

Документ перелічує конкретні злочини періоду французької колонізації, зокрема:

ядерні випробування;

страти без суду;

фізичні та психологічні тортури;

масові депортації;

систематичне вивезення природних ресурсів.

Французьке правління в Алжирі тривало з 1830 по 1962 рік і завершилося кривавою війною за незалежність у 1954–1962 роках. Алжирська сторона заявляє про 1,5 мільйона загиблих, тоді як французькі історики оцінюють втрати приблизно у 500 тисяч осіб, з яких близько 400 тисяч були алжирцями.

Реакція Франції та міжнародний контекст

Президент Франції Еммануель Макрон раніше визнавав колонізацію Алжиру «злочином проти людяності», однак офіційних вибачень Париж досі не надав. Після ухвалення закону французька сторона утрималася від коментарів, зазначивши, що не коментує внутрішні політичні процеси інших держав.

Аналітики підкреслюють, що закон не має міжнародної юридичної сили та не зобов’язує Францію автоматично до виплат. Водночас його політичне та символічне значення є вагомим, оскільки він фіксує жорсткішу позицію Алжиру у питанні історичної пам’яті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.