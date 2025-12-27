  1. В мире

Алжир объявил французскую колонизацию преступлением и требует извинений и репараций

19:15, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон признает юридическую ответственность Франции за преступления колониального периода и право Алжира на компенсацию.
Алжир объявил французскую колонизацию преступлением и требует извинений и репараций
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент Алжира единогласно принял закон, который признает колонизацию страны Францией преступлением и обязывает правительство официально добиваться извинений и репараций от Франции. Об этом сообщает The Guardian.

Документ также предусматривает уголовную ответственность за прославление колониализма.

Голосование прошло на фоне дальнейшего ухудшения отношений между Францией и Алжиром, которые, по оценкам экспертов, находятся на самом низком уровне со времени обретения Алжиром независимости в 1962 году.

«Национальная память не является предметом торга»

Во время голосования депутаты парламента появились в зале в шарфах цветов национального флага и скандировали «Да здравствует Алжир».

Спикер парламента Ибрагим Бугали заявил, что принятый закон является четким сигналом как внутри страны, так и на международном уровне: национальная память Алжира не может быть стерта или стать предметом переговоров.

В законе указано, что Франция несет юридическую ответственность за трагедии, вызванные колониальным правлением, а «полная и справедливая компенсация» материального и морального ущерба является неотъемлемым правом алжирского государства и народа.

Какие преступления упомянуты в законе

Документ перечисляет конкретные преступления периода французской колонизации, в частности:

  • ядерные испытания;
  • казни без суда;
  • физические и психологические пытки;
  • массовые депортации;
  • систематический вывоз природных ресурсов.

Французское правление в Алжире длилось с 1830 по 1962 год и завершилось кровопролитной войной за независимость в 1954–1962 годах. Алжирская сторона заявляет о 1,5 миллиона погибших, тогда как французские историки оценивают потери примерно в 500 тысяч человек, из которых около 400 тысяч были алжирцами.

Реакция Франции и международный контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее признавал колонизацию Алжира «преступлением против человечности», однако официальных извинений Париж до сих пор не принес. После принятия закона французская сторона воздержалась от комментариев, отметив, что не комментирует внутренние политические процессы других государств.

Аналитики подчеркивают, что закон не имеет международной юридической силы и не обязывает Францию автоматически к выплатам. В то же время его политическое и символическое значение является весомым, поскольку он фиксирует более жесткую позицию Алжира в вопросе исторической памяти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

ВСП решает вопрос ареста судьи Токмаковой из-за ДТП с двумя несовершеннолетними: текстовая трансляция

ВСП рассматривает представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание судьи Аллы Токмаковой под домашним арестом.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]