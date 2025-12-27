Алжир объявил французскую колонизацию преступлением и требует извинений и репараций

Закон признает юридическую ответственность Франции за преступления колониального периода и право Алжира на компенсацию.

Парламент Алжира единогласно принял закон, который признает колонизацию страны Францией преступлением и обязывает правительство официально добиваться извинений и репараций от Франции. Об этом сообщает The Guardian.

Документ также предусматривает уголовную ответственность за прославление колониализма.

Голосование прошло на фоне дальнейшего ухудшения отношений между Францией и Алжиром, которые, по оценкам экспертов, находятся на самом низком уровне со времени обретения Алжиром независимости в 1962 году.

«Национальная память не является предметом торга»

Во время голосования депутаты парламента появились в зале в шарфах цветов национального флага и скандировали «Да здравствует Алжир».

Спикер парламента Ибрагим Бугали заявил, что принятый закон является четким сигналом как внутри страны, так и на международном уровне: национальная память Алжира не может быть стерта или стать предметом переговоров.

В законе указано, что Франция несет юридическую ответственность за трагедии, вызванные колониальным правлением, а «полная и справедливая компенсация» материального и морального ущерба является неотъемлемым правом алжирского государства и народа.

Какие преступления упомянуты в законе

Документ перечисляет конкретные преступления периода французской колонизации, в частности:

ядерные испытания;

казни без суда;

физические и психологические пытки;

массовые депортации;

систематический вывоз природных ресурсов.

Французское правление в Алжире длилось с 1830 по 1962 год и завершилось кровопролитной войной за независимость в 1954–1962 годах. Алжирская сторона заявляет о 1,5 миллиона погибших, тогда как французские историки оценивают потери примерно в 500 тысяч человек, из которых около 400 тысяч были алжирцами.

Реакция Франции и международный контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее признавал колонизацию Алжира «преступлением против человечности», однако официальных извинений Париж до сих пор не принес. После принятия закона французская сторона воздержалась от комментариев, отметив, что не комментирует внутренние политические процессы других государств.

Аналитики подчеркивают, что закон не имеет международной юридической силы и не обязывает Францию автоматически к выплатам. В то же время его политическое и символическое значение является весомым, поскольку он фиксирует более жесткую позицию Алжира в вопросе исторической памяти.

