Хто відповідає за виплати через затримку поновлення прокурора: КАС ВС змінив підхід

Офіс Генерального прокурора є належним відповідачем, який має відповідати за позовною вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду.

Верховний Суд у складі судової палати Касаційного адміністративного суду поставив крапку у принциповому питанні: хто є належним відповідачем у спорах про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення прокурора на адміністративній посаді.

У справі № 260/8573/23 КАС ВС дійшов висновку, що таку відповідальність має нести Офіс Генерального прокурора, а не обласна прокуратура, навіть якщо саме вона нараховувала і виплачувала заробітну плату.

Ключовим є не фінансування, а повноваження щодо видання наказу про поновлення, які законом покладені на Генерального прокурора.

Верховний Суд також відступив від попередньої практики, за якою обов’язок виплат покладався на обласні прокуратури, і чітко сформулював новий підхід до застосування статті 236 КЗпП України у таких спорах.

Обставини справи

Позивач — колишній перший заступник прокурора Закарпатської області — був звільнений у грудні 2019 року наказом Генерального прокурора, а згодом і з органів прокуратури загалом. Не погодившись із цими рішеннями, він звернувся до суду.

Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду від 13 грудня 2021 року, залишеним у силі апеляційною інстанцією та згодом уточненим Верховним Судом, звільнення було визнано незаконним, а позивача поновлено:

на адміністративній посаді першого заступника прокурора Закарпатської області — з 14 грудня 2019 року;

в органах прокуратури — з 28 січня 2020 року.

Рішення в частині поновлення на посаді було допущене до негайного виконання.

Втім, фактично наказ про поновлення був виданий Генеральним прокурором лише 05 вересня 2023 року, тобто майже через два роки після ухвалення судового рішення.

У зв’язку з такою затримкою позивач звернувся з новим позовом — про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду (з 14 грудня 2021 року по 04 вересня 2023 року) у сумі 933 915 грн.

Відповідачами у справі були зазначені Закарпатська обласна прокуратура та Офіс Генерального прокурора.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов частково:

стягнули з Офісу Генерального прокурора на користь позивача середній заробіток за час затримки виконання рішення суду у повному заявленому розмірі;

додатково стягнули 8 500 грн витрат на правничу допомогу (зменшивши заявлений гонорар як неспівмірний).

Суди виходили з того, що:

рішення про поновлення підлягало негайному виконанню;

наказ про поновлення мав бути виданий саме Генеральним прокурором;

затримка у виконанні рішення є протиправною бездіяльністю, незалежно від дій або бездіяльності самого працівника.

Позиція Офісу Генерального прокурора

У касаційній скарзі Офіс Генерального прокурора наполягав, зокрема, на тому, що:

позивач не подавав заяви про поновлення і не ініціював виконавче провадження;

заробітну плату позивачу нараховувала та виплачувала саме обласна прокуратура;

тому саме вона, а не Офіс Генерального прокурора, має відповідати за можливі виплати.

Крім того, скаржник посилався на попередню практику Верховного Суду, де аналогічні виплати покладалися на обласні прокуратури.

Висновки Верховного Суду

1. Про обов’язок негайного виконання

Верховний Суд підтвердив усталену позицію: рішення суду про поновлення на роботі підлягає негайному і добровільному виконанню роботодавцем, без будь-яких додаткових умов.

Неподання працівником заяви про поновлення або незвернення до виконавчої служби:

не звільняє роботодавця від обов’язку виконати рішення;

не впливає на право працівника на компенсацію за затримку.

Виплата середнього заробітку за статтею 236 КЗпП України пов’язується виключно з фактом затримки виконання, а не з причинами такої затримки.

2. Хто є належним відповідачем

Ключовий висновок КАС ВС полягає у визначенні належного відповідача.

ВС наголосив:

стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду — це спеціальний вид відповідальності роботодавця;

роботодавцем у цьому контексті є той орган або посадова особа, які в силу закону зобов’язані видати наказ про поновлення.

Оскільки посада першого заступника прокурора області є адміністративною; призначення і звільнення з такої посади віднесено до повноважень Генерального прокурора; саме Генеральний прокурор видає наказ про поновлення, то належним відповідачем є Офіс Генерального прокурора як установа, в якій Генеральний прокурор здійснює свої повноваження і яка є головним розпорядником бюджетних коштів.

Факт того, що заробітна плата нараховувалась обласною прокуратурою, не змінює цього висновку.

3. Відступ від попередньої практики

Судова палата відступила від висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 8 грудня 2022 року у справі № 280/2481/21 та від 23 березня 2023 року у справі № 420/8539/21, де відповідальність за такі виплати покладалася на обласні прокуратури.

Натомість ВС підтвердив нову, узгоджену практику, відповідно до якої вирішальним є суб’єкт владних повноважень, уповноважений поновити працівника на посаді, а не орган, який здійснює поточні виплати.

Результат справи

Верховний Суд:

залишив касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора без задоволення;

залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій;

поновив виконання рішення про стягнення середнього заробітку.

Постанова набрала законної сили з моменту підписання та є остаточною.

