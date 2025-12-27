Кто отвечает за выплаты в связи с задержкой восстановления прокурора: КАС ВС изменил подход

Офис Генерального прокурора является надлежащим ответчиком, который должен отвечать по исковому требованию о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения решения суда.

Верховный Суд в составе судебной палаты Кассационного административного суда поставил точку в принципиальном вопросе: кто является надлежащим ответчиком в спорах о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения решения суда о восстановлении прокурора на административной должности.

По делу № 260/8573/23 КАС ВС пришел к выводу, что такую ответственность должен нести Офис Генерального прокурора, а не областная прокуратура, даже если именно она начисляла и выплачивала заработную плату.

Ключевым является не финансирование, а полномочия по изданию приказа о восстановлении, которые законом возложены на Генерального прокурора.

Верховный Суд также отступил от предыдущей практики, согласно которой обязанность по выплатам возлагалась на областные прокуратуры, и четко сформулировал новый подход к применению статьи 236 КЗоТ Украины в таких спорах.

Обстоятельства дела

Истец — бывший первый заместитель прокурора Закарпатской области — был уволен в декабре 2019 года приказом Генерального прокурора, а впоследствии и из органов прокуратуры в целом. Не согласившись с этими решениями, он обратился в суд.

Решением Закарпатского окружного административного суда от 13 декабря 2021 года, оставленным в силе апелляционной инстанцией и впоследствии уточненным Верховным Судом, увольнение было признано незаконным, а истец восстановлен:

на административной должности первого заместителя прокурора Закарпатской области — с 14 декабря 2019 года;

в органах прокуратуры — с 28 января 2020 года.

Решение в части восстановления на должности было допущено к немедленному исполнению.

Вместе с тем фактически приказ о восстановлении был издан Генеральным прокурором лишь 05 сентября 2023 года, то есть почти через два года после принятия судебного решения.

В связи с такой задержкой истец обратился с новым иском — о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения решения суда (с 14 декабря 2021 года по 04 сентября 2023 года) в сумме 933 915 грн.

Ответчиками по делу были указаны Закарпатская областная прокуратура и Офис Генерального прокурора.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск:

взыскали с Офиса Генерального прокурора в пользу истца средний заработок за время задержки исполнения решения суда в полном заявленном размере;

дополнительно взыскали 8 500 грн расходов на правовую помощь (уменьшив заявленный гонорар как несоразмерный).

Суды исходили из того, что:

решение о восстановлении подлежало немедленному исполнению;

приказ о восстановлении должен был быть издан именно Генеральным прокурором;

задержка в исполнении решения является противоправным бездействием, независимо от действий или бездействия самого работника.

Позиция Офиса Генерального прокурора

В кассационной жалобе Офис Генерального прокурора настаивал, в частности, на том, что:

истец не подавал заявления о восстановлении и не инициировал исполнительное производство;

заработную плату истцу начисляла и выплачивала именно областная прокуратура;

следовательно, именно она, а не Офис Генерального прокурора, должна отвечать за возможные выплаты.

Кроме того, заявитель ссылался на предыдущую практику Верховного Суда, в которой аналогичные выплаты возлагались на областные прокуратуры.

Выводы Верховного Суда

1. Об обязанности немедленного исполнения

Верховный Суд подтвердил устоявшуюся позицию: решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному и добровольному исполнению работодателем без каких-либо дополнительных условий.

Неподача работником заявления о восстановлении или необращение в исполнительную службу:

не освобождает работодателя от обязанности исполнить решение;

не влияет на право работника на компенсацию за задержку.

Выплата среднего заработка по статье 236 КЗоТ Украины связывается исключительно с фактом задержки исполнения, а не с причинами такой задержки.

2. Кто является надлежащим ответчиком

Ключевой вывод КАС ВС заключается в определении надлежащего ответчика.

ВС подчеркнул:

взыскание среднего заработка за время задержки исполнения решения суда — это специальный вид ответственности работодателя;

работодателем в этом контексте является тот орган или должностное лицо, которые в силу закона обязаны издать приказ о восстановлении.

Поскольку должность первого заместителя прокурора области является административной; назначение и увольнение с такой должности отнесено к полномочиям Генерального прокурора; именно Генеральный прокурор издает приказ о восстановлении, надлежащим ответчиком является Офис Генерального прокурора как учреждение, в котором Генеральный прокурор осуществляет свои полномочия и которое является главным распорядителем бюджетных средств.

Факт того, что заработная плата начислялась областной прокуратурой, не меняет этого вывода.

3. Отступление от предыдущей практики

Судебная палата отступила от выводов, изложенных в постановлениях Верховного Суда от 8 декабря 2022 года по делу № 280/2481/21 и от 23 марта 2023 года по делу № 420/8539/21, в которых ответственность за такие выплаты возлагалась на областные прокуратуры.

Вместо этого ВС подтвердил новую, согласованную практику, согласно которой решающим является субъект властных полномочий, уполномоченный восстановить работника на должности, а не орган, осуществляющий текущие выплаты.

Результат дела

Верховный Суд:

оставил кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора без удовлетворения;

оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций;

возобновил исполнение решения о взыскании среднего заработка.

Постановление вступило в законную силу с момента подписания и является окончательным.

