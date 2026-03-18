ВРП за два місяці притягнула до відповідальності 12 суддів

Протягом січня–лютого 2026 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя ухвалили 12 рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляють у ВРП, до відповідальності притягнуто 12 суддів, щодо яких застосовано різні види дисциплінарних стягнень.

Зокрема:

попередження отримали 4 судді;

догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу строком на один місяць застосовано до 1 судді;

щодо 7 суддів внесено подання про звільнення.

