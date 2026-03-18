ВРП за два місяці притягнула до відповідальності 12 суддів

13:17, 18 березня 2026
Щодо 7 суддів було внесено подання про звільнення.
Протягом січня–лютого 2026 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя ухвалили 12 рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляють у ВРП, до відповідальності притягнуто 12 суддів, щодо яких застосовано різні види дисциплінарних стягнень.

Зокрема:

  • попередження отримали 4 судді;
  • догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу строком на один місяць застосовано до 1 судді;
  • щодо 7 суддів внесено подання про звільнення.

Нагадаємо, що раніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник розповів про перебіг процедури добору нових суддів та основні виклики, з якими зіткнулася Комісія.

