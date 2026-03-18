ВСП за два месяца привлек к ответственности 12 судей

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение января–февраля 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 12 решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

Как сообщают в ВСП, к ответственности привлечены 12 судей, к которым применены различные виды дисциплинарных взысканий.

В частности:

предупреждение получили 4 судьи;

выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц применен к 1 судье;

в отношении 7 судей внесены представления об увольнении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.