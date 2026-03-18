ВСП за два месяца привлек к ответственности 12 судей

13:17, 18 марта 2026
В отношении 7 судей были внесены представления об увольнении.
ВСП за два месяца привлек к ответственности 12 судей
В течение января–февраля 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 12 решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

Как сообщают в ВСП, к ответственности привлечены 12 судей, к которым применены различные виды дисциплинарных взысканий.

В частности:

  • предупреждение получили 4 судьи;
  • выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц применен к 1 судье;
  • в отношении 7 судей внесены представления об увольнении.

Напомним, что ранее председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия.

дисциплинарное дело увольнение ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

Военных не будут отправлять на фронт сразу: Рада хочет ввести «3-месячный буфер»

Законопроект предлагает трехмесячный период адаптации для военнослужащих после обучения, чтобы снизить потери и повысить боевую готовность.

Комитет рассмотрит законопроект о полномочности местных советов в условиях военного положения

Депутаты решают, как работать местным советам в условиях отсутствия выборов.

Приостановка службы из-за СЗЧ и трудовые гарантии контрактников: ключевые позиции Верховного Суда

Верховный Суд сформировал ряд правовых позиций, защищающих права военнослужащих.

«Lexus» под арестом: апелляция в Харькове разрешила спор по поводу автомобиля между родственниками

Влияет ли осведомленность покупателя об отчуждении авто на законность покупки.

