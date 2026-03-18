ВСП за два месяца привлек к ответственности 12 судей
13:17, 18 марта 2026
В отношении 7 судей были внесены представления об увольнении.
В течение января–февраля 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 12 решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.
Как сообщают в ВСП, к ответственности привлечены 12 судей, к которым применены различные виды дисциплинарных взысканий.
В частности:
- предупреждение получили 4 судьи;
- выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц применен к 1 судье;
- в отношении 7 судей внесены представления об увольнении.
