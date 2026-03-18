На Закарпатті судитимуть керівницю курорту «Драгобрат» у справі про загибель туристки

Справу керівництва курорту передано до суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті прокуратура скерувала до Рахівського райсуду Закарпатської області обвинувальний акт щодо керівництва гірськолижного курорту «Драгобрат» у справі про загибель 28-річної туристки. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, трагедія сталася 18 січня 2025 року. Під час підйому витягом дівчина не втрималася за трос, впала та, набравши швидкість, вдарилася головою об металеве огородження без захисних матів. Від травм вона загинула на місці.

«За висновками експертиз, посадовці курорту не забезпечили належний технічний стан огороджень, допустили експлуатацію витягу в небезпечних умовах і не організували роботу аварійно-рятувальної служби», - заявили в ОГП.

У січні 2026 посадовцям повідомлено про підозру. Їм інкриміновано порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Окремо триває розслідування ще одного інциденту на курорті: у лютому 2026 року 10-річний хлопчик під час тюбінгу зіткнувся з деревом і зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Призначено експертизи щодо дотримання вимог безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.