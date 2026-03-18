На Закарпатье будут судить руководительницу курорта «Драгобрат» по делу о гибели туристки

Дело руководства курорта передано в суд.

В Закарпатье прокуратура направила в Раховский районный суд Закарпатской области обвинительный акт в отношении руководства горнолыжного курорта «Драгобрат» по делу о гибели 28-летней туристки. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Напомним, трагедия произошла 18 января 2025 года. Во время подъема на подъемнике девушка не удержалась за трос, упала и, набрав скорость, ударилась головой о металлическое ограждение без защитных матов. От полученных травм она погибла на месте.

«По выводам экспертиз, должностные лица курорта не обеспечили надлежащее техническое состояние ограждений, допустили эксплуатацию подъемника в опасных условиях и не организовали работу аварийно-спасательной службы», — заявили в ОГП.

В январе 2026 года должностным лицам сообщили о подозрении. Им инкриминировано нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Отдельно продолжается расследование еще одного инцидента на курорте: в феврале 2026 года 10-летний мальчик во время тюбинга столкнулся с деревом и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Назначены экспертизы относительно соблюдения требований безопасности.

