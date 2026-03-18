Чи може релігія бути умовою роботи: суд ЄС пояснив, коли звільнення законне, а коли — ні

13:35, 18 березня 2026
Йдеться про випадок у Німеччині, де працівницю католицької організації звільнили після відмови від віри.
Суд Європейського Союзу постановив, що релігійні організації не мають права звільняти працівників лише через їхній вихід із церкви, якщо це не впливає на виконання службових обов’язків.

Належність до певної релігії може мати значення на роботі, але лише тоді, коли це прямо пов’язано з посадовими обов’язками. Сам факт виходу з церкви не може автоматично ставити під загрозу працевлаштування.

Справу ініціював німецький суд із трудових спорів, який звернувся до європейських суддів по роз’яснення: чи має право католицька організація звільнити співробітника за вихід із церкви, або ж це порушує заборону дискримінації за релігійною ознакою. Про це повідомляє Courthouse News.

Обставини справи

Йдеться про консультантку, яка працювала в католицькій службі підтримки вагітних у Німеччині. Вона надавала консультації відповідно до вчення церкви, і доказів, що діяла всупереч цим принципам, у суді не було.

Пізніше жінка вийшла з церкви через незгоду з додатковим церковним податком для змішаних шлюбів. Після цього її звільнили.

Вона оскаржила рішення, заявивши, що вимога залишатися членом церкви є дискримінаційною.

Позиція суду

Суд ЄС зайняв проміжну позицію:

  • релігійна ідентичність може бути умовою праці;
  • але лише за наявності прямого та об’єктивно доведеного зв’язку між вимогою і роботою;
  • така вимога має бути обґрунтованою, законною і пропорційною.

Суд підкреслив, що у цій справі такого зв’язку не доведено. Зокрема, аналогічну роботу виконували і працівники, які не є католиками.

Фактично, як зазначили судді, звільнення відбулося лише через вихід із церкви — без доказів порушення службових обов’язків або нелояльності.

Європейське право допускає різне ставлення до працівників за релігійною ознакою лише у виняткових випадках — коли це є «вирішальною професійною вимогою».

У цьому випадку суд дійшов висновку, що роботодавець не довів необхідності такої вимоги.

Що далі

Рішення Суду ЄС є остаточним у частині тлумачення права. Тепер справу розглядатиме Федеральний суд із трудових спорів Німеччини, який має визначити, чи було звільнення законним з урахуванням нових роз’яснень.

суд ЄС звільнення релігія Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

Судово-юридична газета

