Может ли религия быть условием работы: суд ЕС объяснил, когда увольнение законно, а когда — нет

13:35, 18 марта 2026
Речь идет о случае в Германии, где сотрудницу католической организации уволили после отказа от веры.
Суд Европейского Союза постановил, что религиозные организации не имеют права увольнять работников лишь из-за их выхода из церкви, если это не влияет на выполнение служебных обязанностей.

Принадлежность к определенной религии может иметь значение на работе, но только тогда, когда это прямо связано с должностными обязанностями. Сам факт выхода из церкви не может автоматически ставить под угрозу трудоустройство.

Дело инициировал немецкий суд по трудовым спорам, который обратился к европейским судьям за разъяснением: имеет ли право католическая организация уволить сотрудника за выход из церкви, или же это нарушает запрет дискриминации по религиозному признаку. Об этом сообщает Courthouse News.

Обстоятельства дела

Речь идет о консультантке, которая работала в католической службе поддержки беременных в Германии. Она предоставляла консультации в соответствии с учением церкви, и доказательств того, что она действовала вопреки этим принципам, в суде не было.

Позже женщина вышла из церкви из-за несогласия с дополнительным церковным налогом для смешанных браков. После этого ее уволили.

Она обжаловала решение, заявив, что требование оставаться членом церкви является дискриминационным.

Позиция суда

Суд ЕС занял промежуточную позицию:

  • религиозная идентичность может быть условием труда;
  • но только при наличии прямой и объективно доказанной связи между требованием и работой;
  • такое требование должно быть обоснованным, законным и пропорциональным.

Суд подчеркнул, что в этом деле такой связи не доказано. В частности, аналогичную работу выполняли и работники, которые не являются католиками.

Фактически, как отметили судьи, увольнение произошло лишь из-за выхода из церкви — без доказательств нарушения служебных обязанностей или нелояльности.

Европейское право допускает различное отношение к работникам по религиозному признаку лишь в исключительных случаях — когда это является «решающим профессиональным требованием».

В этом случае суд пришел к выводу, что работодатель не доказал необходимость такого требования.

Что дальше

Решение Суда ЕС является окончательным в части толкования права. Теперь дело будет рассматривать Федеральный суд по трудовым спорам Германии, который должен определить, было ли увольнение законным с учетом новых разъяснений.

