Нацполіція щодня повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї – Андрій Нєбитов

20:09, 27 грудня 2025
З початку року зареєстровано понад 5 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.
Нацполіція щоденно повідомляє до 13 підозр у справах щодо незаконного обігу зброї. Про це заявив заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За його словами, понад 14,5 тисячі громадян добровільно задекларували більш як 16 тисяч одиниць вогнепальної зброї — від автоматів до гладкоствольних рушниць. Водночас, попри значну кількість зброї в обігу, криміногенна ситуація в країні залишається стабільною, а окремі види тяжких злочинів досягли історичного мінімуму.

Як повідомили в Нацполіція, цього року правоохоронці зареєстрували майже 5055 кримінальних правопорушень за статтею 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, її виготовлення, переробки та ремонту. У 3884 випадках уже повідомлено про підозру.

Також з початку року зафіксовано майже тисячу спроб незаконного продажу зброї. Усі причетні особи встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.

Із незаконного обігу вилучено 3392 одиниці вогнепальної зброї та гранатометів, а також майже 14 тисяч гранат.

