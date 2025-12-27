Нацполиция ежедневно сообщает до 13 подозрений в незаконном обороте оружия – Андрей Небытов

С начала года зарегистрировано более 5 тысяч уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием.

Нацполиция ежедневно сообщает до 13 подозрений по делам о незаконном обороте оружия. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

По его словам, более 14,5 тысячи граждан добровольно задекларировали более 16 тысяч единиц огнестрельного оружия — от автоматов до гладкоствольных ружей. В то же время, несмотря на значительное количество оружия в обращении, криминогенная ситуация в стране остается стабильной, а отдельные виды тяжких преступлений достигли исторического минимума.

Как сообщили в Нацполиции, в этом году правоохранители зарегистрировали почти 5055 уголовных правонарушений по статье 263 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконного обращения с оружием, его изготовления, переработки и ремонта. В 3884 случаях уже сообщено о подозрении.

Также с начала года зафиксировано почти тысячу попыток незаконной продажи оружия. Все причастные лица установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Из незаконного оборота изъято 3392 единицы огнестрельного оружия и гранатометов, а также почти 14 тысяч гранат.

