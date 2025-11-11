У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14194, який передбачає, звільнення громадян від проходження перевірки рівня фізичної підготовки, у випадку, якщо вони бажають вступити на службу в поліції на посади, визначені Міністерством внутрішніх справ. Мова йде, зокрема, про тих, хто безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслено, що зміни спрямовані на вдосконалення процедури відбору кандидатів, які отримали поранення або захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

«Прийняття цього закону дозволить створити належні умови для працевлаштування ветеранів війни та осіб з особливими заслугами перед державою, ефективно використати їхній досвід і компетенції, набуті під час служби», — зазначено у документі.

Національна поліція України, відповідно до чинного законодавства, є складовою сектору безпеки і оборони. Вона забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності та підтримання публічної безпеки. Під час воєнного стану поліція може брати участь у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, а також у виконанні завдань територіальної оборони.

Ухвалення цього закону також пов’язане з необхідністю врахування змін до законодавства про соціальний захист ветеранів війни. Відтепер ветерани, які отримали поранення під час захисту країни, матимуть полегшений доступ до роботи в поліції, що сприятиме їхній соціальній інтеграції та поверненню до цивільного життя.

Фінансово-економічне обґрунтування законопроєкту свідчить, що його реалізація не потребуватиме додаткових витрат із державного або місцевого бюджету. Крім того, документ не містить ризиків корупції чи дискримінації та не потребує громадських консультацій.

Ці зміни є важливим кроком у підтримці ветеранів війни та тих, хто безпосередньо брав участь у заходах із захисту України. Він також відповідає міжнародним стандартам інтеграції ветеранів у цивільне життя та практикам країн-членів ЄС і НАТО.

Автор: Анастасія Гришкова

